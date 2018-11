Sport

Varga János hivatalosan is a Nemzet Sportolója lett

"Németh Szilárd, a Magyar Birkózó Szövetség elnöke hivatalos értesítést kapott róla, így ténnyé vált, hogy az olimpiai, valamint kétszeres világ- és Európa-bajnok birkózó, a 79 éves Varga János a Nemzet Sportolója lett" - áll az MBSZ keddi közleményében.



A Nemzet Sportolói exkluzív társaságban Kulcsár Győző négyszeres olimpiai aranyérmes párbajtőrvívó szeptember 19-i halálával üresedett meg egy hely a tizenkettőből. A jogszabályok értelmében hatvan napon belül a tagoknak kellett javaslatot tenniük, és a Nemzet Sportolói október 29-én Varga Jánost jelölték a megtisztelő címre. Az általuk kiválasztott sportember nevét a sportpolitikáért felelős miniszter képviseletében Szabó Tünde államtitkár terjesztette a kormány elé, és a kabinet elfogadta a jelölést - olvasható a közleményben, amely emlékeztet arra, hogy Polyák Imre 2010-es halála óta most került újra birkózó a Nemzet Sportolói közé.



A testület tagja az lehet, aki a 60. életévét betöltötte, sportolóként kimagasló eredményt ért el, és versenyzői pályafutása után is fontos szerepet töltött be a hazai sportéletben.



A Nemzet Sportolói jelenleg: Balczó András öttusázó, Hammerl László sportlövő, Bíróné Keleti Ágnes tornász, Kamuti Jenő vívó, Kárpáti György vízilabdázó, Magyar Zoltán tornász, Portisch Lajos sakkozó, Sági Györgyné Rejtő Ildikó vívó, Schmitt Pál vívó, Székely Éva úszó, Varga János birkózó és Weltner Györgyné Ivánkay Mária siketlimpiai bajnok asztaliteniszező.



Halálukig a cím birtokosai voltak: Puskás Ferenc, Zsivótzky Gyula, Polyák Imre, Albert Flórián, Gyarmati Dezső, Grosics Gyula, Buzánszky Jenő, Földi Imre és Kulcsár Győző.