Siker

Torna ob - Kardos Botond újabb három érmet nyert

Kardos Botond az egyéni összetett megnyerése után újabb három érmet szerzett a tornászok mesterfokú országos bajnokságán, Győrben. 2018.11.18 06:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A magyar szövetség beszámolója szerint a Győri AC sportolója lólengésben és gyűrűn első, talajon pedig második lett szombaton. Lovon és gyűrűn is klubtársa, a még utánpótláskorú Mészáros Krisztofer nyerte az ezüstérmet. Talajon az FTC-Telekom tornásza, Boncsér Krisztián a nap legmagasabb pontszámával (14,000) győzött.



"Jól éreztem magamat a döntőben, és kellemesen meglepődtem, hogy sikerült megnyernem a lólengést is. A talaj miatt egy picit csalódott vagyok, úgy érzem, a jövőben javítanom kell a gyakorlaton, anyagerőben is" - nyilatkozta Kardos Botond.



A nőknél ugrásban az MTK Budapest versenyzője, Böczögő Dorina lett aranyérmes, aki pénteken az egyéni összetettben holtversenyben bronzérmet nyert. Felemáskorláton Kovács Zsófia, az egyéni összetett bajnoka szerezte meg az aranyat.



"Örülök a mesterfokú címnek, bár az elsődleges célom az volt, hogy tiszta ugrásokat mutassak be, az a legfontosabb, hogy ez sikerült. Egy világbajnokság után mindig kicsit leereszt fejben az ember, emiatt különösen nagy boldogság ez számomra" - mondta Böczögő Dorina.



Eredmények, mesterfokú országos bajnokság, szerenkénti döntők, 1. nap: férfiak:

talaj:

1. Boncsér Krisztián (FTC-Telekom) 14,000 pont

2. Kardos Botond (Győri AC) 13,900

3. Földes Márton (BHSE) 12,700

lólengés:

1. Kardos 13,200 pont

2. Mészáros Krisztofer (Győri AC) 12,500

3. Vecsernyés Dávid (BHSE) 12,200

gyűrű:

1. Kardos 12,500 pont

2. Mészáros 12,100

3. Kiss Balázs (BHSE) 12,000



nők:

ugrás:

1. Böczögő Dorina (MTK Budapest) 13,350 pont

2. Péter Sára (Postás SE) 13,275

3. Bácskay Csenge (Postás SE) 13,175

felemáskorlát:

1. Kovács Zsófia (Dunaferr SE) 13,550 pont

2. Székely Zója (Postás SE) 13,500

3. Fehér Nóra (Győri AC) 13,400



pénteken rendezték:

egyéni összetett:

férfiak:

1. Kardos 81,800 pont

2. Babos Ádám (FTC-Telekom) 77,400

3. Mészáros 76,000



nők:

1. Kovács Zs. 52,200 pont

2. Fehér N. 52,100

3. Makra Noémi (TC Békéscsaba) és Böczögő 51,300-51,300