Labdarúgás

Magyar-finn - A csoportelsőség ellenére győzni érkeztek a vendégek

A finn labdarúgó-válogatott ugyan csütörtökön bebiztosította csoportelsőségét a Nemzetek Ligája C osztályában, ennek ellenére győzni szeretne Magyarországon a vasárnapi zárófordulóban Markku Kanerva szövetségi kapitány szerint. 2018.11.17 16:45 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

"Kettős érzéseim vannak a görögországi találkozóval kapcsolatban, mivel kikaptunk, ugyanakkor így is feljutottunk, ezért megkönnyebbülten várhatjuk a mostani mérkőzést" - mondta szombati sajtótájékoztatóján a szakvezető, aki leszögezte, győzelemmel szeretnék zárni a sorozatot.



Kanerva szerint változott a magyar válogatott a csoport első, tamperei összecsapásához képest, mivel azóta új, minőségi játékosok kerültek a keretébe, viszont taktikailag hasonló meccsre számít, mint 1-0-s sikerük alkalmával. Megjegyezte, bár a helyezésüket nem befolyásolja a találkozó kimenetele, azonban semmi olyan változtatást nem tervez, amely veszélyeztetné a győzelem megszerzését.



"Szolid vacsora keretében megünnepeltük az elsőséget, pénteken edzés volt és utána utaztunk Budapestre" - foglalta össze a csapat felkészülését a szakember.



Markus Halsti arról számolt be, hogy jó érzéssel készülnek, mivel megnyerték a csoportot. Kifejtette, folytatni akarják a jó szereplésüket és éhesek az újabb sikerre.



"Nehéz mérkőzés lesz, várhatóan mindkét együttes a védekezésre fog építeni, így apró nüanszok döntenek majd a szoros, háromesélyes meccsen" - fogalmazta meg várakozásait a dán Esbjerg védője.



A magyar és a finn válogatott vasárnap 20.45-től a Groupama Arénában találkozik egymással a Nemzetek Ligája C osztályának hatodik, utolsó fordulójában.