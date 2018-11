Labdarúgás

A mágikus tízesekkel indul Hegyi Iván Világszámok című sorozata

"Voltak dilemmák. Az biztos, hogy ez nem a tizenegy legjobb tízes. Puskás és Pelé nélkül senki nem adta volna ki, talán Maradona nélkül sem" - ismertette a pénteki könyvbemutatón a játékosok kiválasztásának nehézségeit a szerző.



A 65 éves szakújságíró kifejtette, úgy szerették volna megcsinálni a kötetet, hogy a rövid fejezetekkel a fiatalokat is megfogják, de ez mindannyiuk dolgát megnehezítette.



A 128 oldalas műben Puskás Ferenc, Pelé, Diego Maradona, Michel Platini, Zico, Ruud Gullit, Zinedine Zidane, Francesco Totti, Ronaldinho, Lionel Messi és Neymar pályafutását ismerhetik meg az olvasók. A 2900 forintba kerülő kötetben többen megszólalnak, akik pályán vagy pályán kívül kötődtek ezekhez a legendás futballistákhoz, Détári Lajos, aki maga is tizes volt, például felidézte a Pelé ötvenedik születésnapjára rendezett gálamérkőzést, melyen maga is pályára lépett a világválogatottban.



"A tízes mez mágiája Dél-Amerikából ered. A brazilok az 1958-as vb-n elfelejtették leadni játékosaik számozását, Pelé így teljesen véletlenül lett tízes a nemzetközi szövetség egy uruguayi illetékesének köszönhetően" - mondta Hegyi Iván, aki Pelét tartja a legnagyobbnak, de azok közül, akiket élőben is látott, Platini és Zico volt rá a legnagyobb hatással.



Machos Ferenc, a kiadó ügyvezető igazgatója arról beszélt, hogy a könyvnapra szeretnék megjelentetni a második részt, amely a kilenceseket gyűjti össze.