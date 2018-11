Előzetes

Magyar-észt - Rossi nélkül a bennmaradásért

A magyar labdarúgó-válogatott az eltiltott szövetségi kapitány, Marco Rossi nélkül, viszont újra nézők előtt lép pályára a három pontért csütörtökön az észtek ellen a Nemzetek Ligája C osztályában az Üllői úton. 2018.11.14 12:46 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Az olasz szakvezető az 1-0-ra elvesztett görögországi összecsapáson viselkedett sportszerűtlenül, ezért az európai szövetség (UEFA) két mérkőzésről eltiltotta - egyet azonban felfüggesztett -, így a kispadról a másodedző Cosimo Inguscio irányítja a csapatot.



A szurkolókra viszont ezúttal számíthat a magyar válogatott: míg a görögöket zárt kapuk előtt fogadta, addig a csütörtökön 20.45-kor kezdődő találkozón, a Groupama Aréna lelátón ott lehetnek a nézők. A csapatnak szüksége is lesz a támogatásra, mivel a feljutást jelentő első helyet már biztosan nem érheti el, viszont a kiesés fenyegeti.



Vereséggel rendkívül nehéz helyzetbe kerülne a magyar együttes, mivel akkor a győztes észtek nemcsak pontszámban érnék utol, hanem jobb egymás elleni eredményükkel meg is előznék, mert Tallinnban 3-3-as döntetlent játszottak egymással a felek. A kevesebb mint hatgólos döntetlen viszont már Szalaiéknak kedvezne az egymás elleni eredmények miatt, így azzal elkerülnék a biztos kiesést jelentő utolsó, negyedik helyet.



A magyar válogatott jelenleg négy ponttal a harmadik csoportjában, s egy csütörtöki győzelemmel versenyben maradna a hatpontos görögökkel a bennmaradást jelentő második helyért. A harmadik hely ugyanis nem ér biztos tagságot a C osztályban. Ennek oka, hogy a harmadik vonal három négy- és egy háromcsapatos csoportból áll, így a három negyedik helyezett mellett a legrosszabb csoportharmadik is a legalacsonyabb, D jelű osztályban kezdi meg a következő kiírást.



Az előtte álló két csapat, az éllovas finn és a görög elleni eddigi három mérkőzésen három pontot szerzett a magyar válogatott, amely így csütörtöki pontszerzése - ezáltal a harmadik hely bebiztosítása - esetén sem nyugodhatna meg a vasárnapi, finnek elleni zárómérkőzés előtt.

A csoport állása:

1. Finnország 4 4 - - 5-0 12 pont

2. Görögország 4 2 - 2 3-4 6 pont

3. Magyarország4 1 1 2 5-6 4 pont

4. Észtország 4 - 1 3 3-6 1 pont



Korábbi eredmények:

1. forduló (szeptember 8.):

Finnország-Magyarország 1-0

Észtország-Görögország 0-1

2. forduló (szeptember 11.):

Magyarország-Görögország 2-1

Finnország-Észtország 1-0

3. forduló (október 12.):

Görögország-Magyarország 1-0

Észtország-Finnország 0-1

4. forduló (október 15.):

Finnország-Görögország 2-0

Észtország-Magyarország 3-3



További program:

5. forduló (csütörtök):

Magyarország-Észtország, Groupama Aréna 20.45

Görögország-Finnország, Athén 20.45

6. (utolsó) forduló (vasárnap):

Magyarország-Finnország, Groupama Aréna 20.45

Görögország-Észtország, Athén 20.45