Idén már 113 750-en futballoznak a Bozsik-program keretében

Több mint 40 ezret tesz ki az óvodások száma, míg a "bozsikos" lányok is már több mint 30 ezren vannak. 2018.11.14 09:25 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Tovább nőtt az OTP Bank Bozsik-programban futballozó gyerekek száma: a 2018/2019-es tanévre több mint hétezerrel emelkedett a résztvevők száma, így már 113 750 gyermeknek rendeznek rendszeresen foglalkozásokat a tanintézményekben.



A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) keddi közleménye kiemeli, több mint 40 ezret tesz ki az óvodások száma, míg a "bozsikos" lányok is már több mint 30 ezren vannak.



A közlemény kitér rá, hogy a középiskolásoknak kiírt Fair Play Cup is rekordnevezést hozott: idén 874 csapat 8600 játékosa vesz részt a több fordulós sorozatban.



Mindkét programban lezajlottak már az első tornák, a Bozsik-programban pedig a régiókban még idén befejeződnek a második rendezvények is. A legjobb csapatok jutnak a megyei döntőbe, ahonnan a regionális, végül az országos döntőbe lehet bekerülni, utóbbit a tervek szerint május végén rendezik meg. Az országos döntőben győztes lány- és fiúcsapatok értékes nyereményekkel zárhatják a bajnokságot.



Az intézményi program számai mellett véglegessé vált az egyesületi program létszáma is, az évadban 65 523 labdarúgó szerepel az OTP Bank Bozsik-programban az egyesületekben.