Labdarúgó Nemzetek Ligája

Kiderült, ki pótolja az észtek ellen eltiltott Rossit

A magyar labdarúgó-válogatott számára hat pont megszerzése a cél utolsó két Nemzetek Ligája-mérkőzésén - hangsúlyozta Marco Rossi szövetségi kapitány Telkiben tartott hétfői sajtótájékoztatójá.



Rossi elmondta, Sallai Rolandra és Fiola Attilára sérülés miatt nem számíthat ezen a héten, míg Kádár Tamás és Ugrai Roland nem csatlakozott még a kerethez.



"Remélem, hogy nem lesz nagy gond a hiányom a pálya szélén" - utalt arra, hogy az észtek ellen csütörtökön nem ülhet le a kispadra az európai szövetség (UEFA) büntetése miatt, mivel sportszerűtlenül viselkedett a görögök elleni idegenbeli összecsapáson.



Elárulta, a csütörtöki mérkőzésen a másodedző Cosimo Inguscio irányítja a csapatot, és ő bízik segítőiben.



"Ismerjük az észtek játékát, reméljük, ezúttal nem követjük el ugyanazokat a hibákat, mint Tallinnban" - emlékeztetett a 3-3-as döntetlennel záruló összecsapásra.



Hozzáfűzte, nagyon sajnálja a helyzetet, amelyet az magyar szövetségnek (MLSZ) okozott az eltiltással, hiszen ezzel nehéz helyzetbe hozta az egész csapatot. Ugyanakkor elmondta, az MLSZ-től minden támogatást megkapnak a sikeres szerepléshez.



"Nem viselkedem másként a pályán kívül, mindig ugyanolyan a személyiségem. Tudom, hogy sokszor balhézom a kispadnál, de igyekszem úriember módjára viselkedni, hisz tisztában vagyok vele, hogy egy országot képviselek" - mondta Marco Rossi.



Leszögezte: ha nem jönnek az eredmények, azért őt terheli felelősség, de nem akar arra gondolni, hogy együttese akár a negyedik helyre is visszacsúszhat, amely a kiesést jelentené a D osztályba.



"A célunk hat pont megszerzése az itthoni két mérkőzésen, hogy ezáltal visszaszerezzük a szurkolók bizalmát, és támogatásukkal a későbbiekben kijussunk az Európa-bajnokságra" - közölte.



Kitért rá, nincs rajta nyomás az MLSZ részéről, hogy kit hívjon be és kit játszasson. Kizárólag ő és a stábja döntenek arról, hogy ki szerepeljen.



A keretbe most visszatérő Dzsudzsák Balázsról úgy fogalmazott, a következő három napban mérlegelik majd a lehetőségeket a játékával kapcsolatban.



Mint Rossi elmondta, amíg Dzsudzsáknak nem volt klubja, keresett egy kapitányt, akit Szalai Ádám személyében talált meg, ám amikor Dzsudzsák kezdőként lép pályára, akkor ő viseli majd a karszalagot.



Mint mondta, Szalai megítélése nem változott a szemében, változatlanul pozitívan tekint a csatárra, hiszen tisztelettel, alázattal és odaadással viszonyult a válogatotthoz. Rámutatott: még segítség is lehet az együttesnek, hogy két ilyen vezető személyiség is rendelkezésre áll.



"A negyedik hely szóba sem jöhet, nem lefelé nézünk, próbálunk pozitívak lenni" - fogalmazott Nagy Ádám. - "A legfontosabb a szurkolók miatt, hogy maximális pontszámot szerezzünk, és így minél előrébb végezzünk."



Visszautalt az észt meccsre, és mint elmondta, három kapott góllal nagyon nehéz győztesen elhagyni a pályát nemzetközi szinten.

"Mindhárom gól csapatszintű dekoncentráltságot mutatott, ha odafigyelünk, ezeket mind-mind el tudjuk kerülni" - emelte ki.



A magyar válogatott négy játéknapot követően négy ponttal harmadik helyen áll a C osztály 2. csoportjában, és már nem végezhet a kvartett élén, azaz nem juthat fel a B osztályba. A nemzeti csapat csütörtökön 20.45-től játszik az észtekkel a Groupama Arénában, vasárnap pedig ugyanott a finneket fogadja a záró fordulóban.