Siker!!!

Cselgáncs GP - Csernoviczki Éva ezüstérmes Taskentben

A viadal eredményközlő oldala szerint a tatabányai klasszis török és román rivális legyőzésével jutott be az elődöntőbe, melyben a szerb Milica Nikolicot győzte le ipponnal.



Az olimpiai bronzérmes, kétszeres Európa-bajnok magyar versenyző a döntőben a 22 éves koszovói Distria Krasniqival találkozott, aki előbb egy vazaarit érő dobást mutatott be rajta, majd alig két perc után - Csernoviczki harmadik intését követően - leléptetéssel nyert.



A pénteki versenynapon Pupp Réka is tatamira lépett. A múlt heti győri U23-as Eb-n második dzsúdós két győzelemmel és két vereséggel zárt, a bronzmeccsen a lengyel Agata Perenctől kapott ki vazaarival és végül az ötödik helyet szerezte meg.