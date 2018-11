Nyíltvízi úszó vk

Rasovszky bronzérmes Abu-Dzabiban, összetettben negyedik lett

Rasovszky Kristóf bronzérmet szerzett 10 kilométeren a nyíltvízi úszó világkupa-sorozat utolsó viadalán, amelynek összetett pontversenyében így a negyedik helyen zárt. 2018.11.09 12:29 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A 21 éves versenyző a magyar szövetség közleménye szerint óriási csatában lett harmadik: az Európa-bajnok magyar a győztes német Florian Wellbrock mögött nyolc-, az olaszok medencés 1500-as olimpiai bajnoka, Gregorio Paltrinieri mögött pedig három tizedmásodperccel később beütve ért célba, két tizeddel megelőzve a francia világbajnoki címvédő Marc-Antoine Oliviert.



Az összetettet az ezúttal hetedikként záró holland olimpiai bajnok, Ferry Weertman nyerte meg - ugyanakkor az élmezőny többi tagjának nem sikerült túl jól a záróviadal. Rasovszky Kristóf így a nyolcadikról a negyedik helyre tudott előreugrani, ami 15 ezer dolláros pénzjutalmat jelent.



"Szoros verseny volt meg elég gyors is, jó pár medúzával a vízben. Minden úgy ment, ahogy szerettem volna, az utolsó egyenesre négyen fordultunk egyszerre, és elég szoros is maradt a célig. Örülök a harmadik helynek, főleg, hogy ezzel az összetettben is sikerült előrelépni a negyedik helyig, ami eléggé rendben van szerintem" - nyilatkozta Rasovszky, akit a világ legtekintélyesebb úszómagazinja, a Swimming World múlt héten a szakág idei legjobb férfi versenyzőjének választott.



A nők versenyét az olasz Arianna Bridi nyerte honfitársa, Rachele Bruni előtt - ezúttal nem volt magyar induló -, az azonban már korábban eldőlt, hogy a brazil Ana Marcela Cunha ismét elviszi a pálmát összetettben.