Rekordszámú, 57 induló a nyírádi tereprali ob idényzárón

Minden korábbinál többen, ötvenheten neveztek a tereprali országos bajnokság hétvégi idényzáró futamára, a Raid of the Champions elnevezésű viadalra. 2018.11.10 03:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A szervezők közleménye szerint a Nyírádi Motorsport Centrumban dől el, hogy ki lesz az idei bajnok az autósok, a kamionosok, a motorosok és a quadosok mezőnyében.



A hétvégi futamot - amely egyben a Közép-európai Zóna Kupa (CEZ) záróviadala is - meghívásos, amatőr ralikrossz verseny színesíti, és a terepmotorosoknak létrehozott utánpótlás kategória indulói is összemérik tudásukat.



"Mind a tereprali, mind pedig a ralikrossz számára nagyon jó lehetőség ez a közös rendezvény, hiszen az indulók egy helyszínen, egy időben mutathatják meg magukat a technikai sportok szerelmeseinek, és biztosak vagyunk abban, hogy hosszú távon az ilyen versenyek nyújthatnak megoldást az autósport felvetődő problémáira" - jelentette ki Garamvölgyi Zoltán főszervező. Hozzátette: mint minden más sportágban, itt is kiemelten fontos az utánpótlás kinevelése.



"Mi elsősorban a terepmotorozásban találtuk meg a lehetőségét annak, hogy tesztekkel és oktatások szervezésével hozzuk közelebb a fiatalokhoz a sportágunkat. Most meg is tartjuk az első, kifejezetten utánpótlásversenyünket Nyirádon, és az ezen indulók alacsonyabb költségekkel, rövidített távon és egy nappal kevesebb ideig tartó versenyben, de mégis a profik által használt pályán, biztonságos keretek között tehetik magukat próbára" - mondta Garamvölgyi.



A rendezvény a nézőknek ingyenes.