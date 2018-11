Az elmúlt 20 év legeredményesebbje

Visszavonult Kotsis Edina vb-bronzérmes tekvondós

A 28 éves sportoló a hazai sportági szövetség honlapjának azt nyilatkozta, hogy "testileg és lelkileg is elfáradt", és már nem száll harcba a 2020-as tokiói olimpiai részvételért.



Kotsis Edina úgy fogalmazott: a 2016-os év elején, a sikertelenül megvívott kvalifikációs verseny után "valami megtört", és azután folyamatosan betegség vagy sérülés nehezítette a felkészülését.



"Háromszor is közel jártam ahhoz, hogy kijussak az ötkarikás játékokra, sajnos nem sikerült. Be kellett látnom, nem tudok olyan szinten visszatérni, ahogy szeretnék, azaz úgy, hogy esélyesként lépjek pástra egy-egy nagy versenyen" - mondta az U21-es Eb-győztes tekvondós.



Kotsis Edina hamarosan befejezi tanulmányait, s a jövőben edzőként segíti majd a sportágat.