Visszavonulás felfüggesztve

Mayweather ismét ringbe lép

Mayweather, aki az ökölvívó karrierjét legutóbb tavaly augusztusban, az MMA-sztár Conor McGregor legyőzését követően fejezte be, Tokióban tartott sajtótájékoztatót, melyen jelezte, hogy szerződést kötött a japán RIZIN nevű, kevert harcművészetekkel foglalkozó szövetséggel. Ez alapján Szajtamában, a szervezet szilveszteri gáláján szerepel a 20 éves Naszukava Tensin ellen.



A nagy bejelentésen ugyanakkor nem derült ki, hogy a 41 éves szupersztár milyen szabályrendszerben küzd majd meg riválisával, aki elsősorban kick-boxos, viszont négy MMA-mérkőzése is volt már, és ezeket mind meg is nyerte.



"Amint megegyezünk a súlycsoportban és szabályrendszerben, tudatni fogjuk. Ez pedig a következő hetekben megtörténik" - mondta a Las Vegasban élő sportoló a sajtótájékoztatón, melyen Naszukava is jelen volt.



Mayweather a sajtóeseményen többek között azzal indokolta visszatérését, hogy szeretné az Egyesült Államokon kívül is megmutatni tudását és képességeit a világnak.



Ökölvívó karrierje során Mayweather 50 profi mérkőzést vívott és valamennyit megnyerte. Először a 49. meccs után vonult vissza 2015 szeptemberében, ám tavaly egy meccsre visszatért, melyen nagyon simán verte McGregort.