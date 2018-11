Jön az utolsó futam

Nyíregyháza-rali - Nemzetközi megfigyelők előtt dől el a magyar bajnokság

A rali Európa-bajnokság (ERC) promótere és a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) megfigyelői előtt dől el az országos rali bajnokság a szezon utolsó futamán, a hétvégén sorra kerülő Nyíregyháza-ralin. 2018.11.05 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az ERC és a FIA képviselői azért utaznak a rendezvényre, mert Magyarország pályázatot nyújtott be az ERC egyik futamának megrendezésére. A magyar bajnoki címért az összetettben vezető Turán Frigyes, Bagaméri László páros, a második helyezett Vincze Ferenc, Igor Bacigál kettős, valamint a Hadik András, Deák Attila duó küzd majd meg, de matematikailag még a korábbi négyszeres abszolút bajnok Kazár Miklós is esélyes. A külföldi megfigyelők a pályázat elbírálása szempontjából mérik fel a rendezés körülményeit különböző szempontok alapján.



Őry Tamás, a gyorsasági kamion Európa-bajnokságot is rendező Truck Race Promotion Kft. ügyvezetője, a Nyíregyháza-rali társrendezője az MTI-nek kiemelte, hogy - tekintettel az ERC-pályázatra - a legfontosabb szempont a biztonság kérdése.



"Ha ERC-futamot akarunk rendezni, akkor elsősorban a nemzetközi promóternek kell megfelelnünk, ő más szemmel nézi majd a versenyt: sportszakmailag, marketing szempontból, a nézők kiszolgálása, a kapcsolódó infrastruktúra, a közlekedés, vagy akár a szálláshelyek szempontjából" - mondta Őry Tamás, és hozzátette: a promóter terjesztheti a FIA ralibizottsága elé a magyar rendezés lehetőségét, de a végső döntést a FIA hozza majd meg.



"A FIA megfigyelője elsősorban sportszakmai szempontok alapján értékeli a rendezvényt, és arra is figyel majd, hogy tudjuk-e megfelelően kezelni a remélhetőleg nagy számú nézői tömeget" - fejtette ki a társrendező.



Őry Tamás elmondta: három ország pályázik jelenleg ERC-futam megrendezésére, és az eddigi tárgyalások alapján jó esély van rá, hogy Magyarország bekerüljön a jövő évi ideiglenes versenynaptárba. Hozzátette, hogy a kereskedelmi, szerződéses és jogi szempontok alapján, valamint a szükséges garanciák kérdésében Magyarország már megfelelt, ugyanakkor a nyolc versenyből álló Eb-t nem akarják új helyszínnel bővíteni.



"Ez azt jelenti, hogy mi akkor kerülhetünk be, ha egy másik helyszín kiesik" - mondta Őry Tamás.



A Nyíregyháza-rali társrendezője felhívta a figyelmet arra, hogy a nemzetközi adatok alapján egy ERC-versenyhétvége "szolid érdeklődés mellett is jóval több mint egymilliárd forint gazdasági hasznot hoz a térségnek, s ahogy nő a közönség létszáma, úgy növekszik a haszon is".



Hangsúlyozta, hogy a nyíregyházi városvezetés támogatja a törekvéseiket, segíti az együttműködést a helyi hatóságokkal, míg a lakosság részéről jelentős az érdeklődés.

"Az önkormányzatnak is célja, hogy növelje a térség idegenforgalmát, ennek érdekében nagyon sok beruházást hajtottak és hajtanak végre. Ezzel a rendezvénnyel potenciális turistákat viszünk Nyíregyházára, és a megtelt táblát már most ki lehet tenni, ugyanis a hétvégére gyakorlatilag elfogytak a szálláshelyek" - mondta Őry Tamás, hozzátéve, hogy egy ERC-futam vonzza a külföldi közönséget még akkor is, ha ebben a sorozatban zömében fiatal, feltörekvő pilóták versenyeznek, de mivel az ERC a rali-világbajnokság előszobája, sportszakmailag nagyon magas színvonalat képvisel.



"Igyekszünk nyitni a nézők irányába, egyrészt úgy, hogy egy kihajtható térképpel minden fontos információról tájékoztatjuk őket, másrészt úgy, hogy úgynevezett szurkolói pontokat alakítunk ki, ahol a közönség biztonságosan elhelyezhető, és a közelben parkolót, büfét, mosdókat, lelátót tudunk kialakítani, valamint kivetítőn követhetik az eseményeket. Ez Magyarországon még nem egy bevett szokás, a nézőknek is hozzá kell szokniuk" - jelentette ki a rali társrendezője.



Őry Tamás elmondta, pénteken egy több mint nyolc kilométeres városi gyorsasági szakaszra kerül sor Nyíregyházán, ami lezárásokkal jár majd, ugyanakkor bárki díjmentesen megtekintheti.



"Ezen a szakaszon négy szurkolói pontot alakítunk ki, a célunk az, hogy a lakosságot minél közelebb hozzuk a versenyhez és a versenyautókhoz, és összességében a projekt mellé állítsuk őket" - fejtette ki a társrendező, hozzátéve, hogy szombat-vasárnapra egységesen 2500 forintba kerül a belépő, amellyel mindkét nap összes gyorsasági szakasza megtekinthető.



Őry Tamás azt mondta, a külföldi versenyzők is érdeklődtek a Nyíregyháza-rali iránt, de többségüknek nem fért bele a versenynaptárba a mostani részvétel, ugyanakkor gyári ralis csapatok is küldenek megfigyelőket.



"Ami a magyarokat illeti, ifj. Érdi Tibor kétszeres ERC2-es bajnok kilenc év után itt indul először ismét hazai ralin egy R5-ös Skodával, míg a Peugeot R2-esek mezőnyében két legendás magyar ralis, ifj. Tóth János és Bútor Róbert is rajthoz áll" - emelte ki a társrendező.



Őry Tamás jelezte, hogy szombaton egy teljes gyorsasági szakaszt élőben közvetítenek majd a legmodernebb technika felhasználásával, ezzel is próbálnak "előre dolgozni az ERC-re". Erre a szakaszra a mádi borvidéken kerül sor, amelyen a "szőlők között versenyeznek majd a pilóták".



A szervezők ideális időjárási körülményekre számítanak, várhatóan 15 Celsius fokos átlaghőmérséklet és napsütés várja majd a nézőket és a versenyzőket.



A pénteki városi gyorsasági szakaszt az interneten, a Facebookon és a nyíregyházi városháza előtt felállított óriás kivetítőn élőben közvetítik.



Az érdeklődők minden fontos információt megtalálhatnak a nyiregyhazarally.hu weboldalon.