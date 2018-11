Magyar labdarúgó-válogatott

Rossi már nem lát okot Dzsudzsák mellőzésére

Dzsudzsák Balázs jövőbeli válogatott szereplésének lehetőségéről is beszélt a magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi a Sport7 című műsornak adott exkluzív interjúban.



A műsorban Rossi így nyilatkozott a játékosról: "Mindig is nagyra értékeltem a technikai és taktikai tudását, valamint azt az erőfeszítést és büszkeséget a címeres mezre, a csapatkapitányságra, ami az Európa-bajnokságig jellemezte. Eddig azért nem hívtam be, mert nem volt klubja, nem edzett és nem játszott. De onnantól, hogy edz, jól játszik, és tudom, hogy plusz munkát is végez, nem látok okot a mellőzésére".