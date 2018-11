Siker!!!

Súlyemelő vb - Világcsúcseső volt szombaton

A női 49 kilogrammos súlycsoportban a 2012-es olimpián negyedik thaiföldi Chayuttra Pramongkhol szakításban még lecsúszott az éremről, lökésben azonban 120, összetettben pedig 209 kilogrammos világcsúccsal két aranyat is begyűjtött. A második és harmadik helyen egyformán kínai emelő végzett: a három ezüst Hou Cse-huj nyakába került, aki 208 kg-ig jutott, a három bronz pedig azé a 20 éves Csiang Huj-huáé lett, aki nem kevesebb, mint hét junior-világcsúcsot felállítva 206 kilogrammal zárt. A kategória másik thai szereplője, az olimpiai és világbajnok Sopita Tanasan végül csak negyedik lett 201 kilóval azt követően, hogy a szakítást 93 kilogrammos világcsúccsal megnyerte az ugyanannyit nála később teljesítő Hou előtt.



A női 55 kilogrammban is thai győztest avattak Sukanya Srisurat személyében, aki mindhárom aranyat kiérdemelte. A 2016-ban olimpiai bajnok, tavaly vb-második versenyző roppant magabiztosan hagyta maga mögött a vetélytársakat, s végül három szakítás-, két lökés- és három összetett-világcsúcs felállításával, 232 kilós összteljesítménnyel zárt az élen. Tőle hét kilóval lemaradva lett második, illetve harmadik a két kínai induló, a 2013-as világbajnok Li Ja-csün és a tavalyelőtti egyetemi vb-n első Csang Van-csiung.



A férfiaknál a 61 kilósok küzdelmében az indonéz Eko Yuli Irawan bizonyult a legjobbnak. A két olimpiai bronzzal és egy ezüsttel, továbbá több vb-medállal is büszkélkedő 29 éves emelő szakításban még csak megközelítette, lökésben és összetettben viszont meg is haladta a nemzetközi szövetség által az új súlycsoportokra elfogadott alapvilágcsúcsokat. A második fogásnemben 174, összetettben pedig előbb 313, majd 317 kilóval állított fel rekordot.

Eredmények:

női 49 kg, világbajnok, összetett:

Chayuttra Pramongkhol (Thaiföld) 209 kg - világcsúcs (szakítás 89, lökés 120 kg - világcsúcs)

2. Hou Cse-huj (Kína) 208 (93, 115)

3. Csiang Huj-hua (Kína) 206 (92, 114)



szakítás:

Sopita Tanasan (Thaiföld) 93 kg - világcsúcs

2. Hou 93

3. Csiang 92



lökés:

Pramongkhol 120 kg - világcsúcs

2. Hou 115

3. Csiang 114



női 55 kg, világbajnok, összetett:

Sukanya Srisurat (Thaiföld) 232 kg - világcsúcs (szakítás 105 kg - világcsúcs, lökés 127 kg - világcsúcs)

2. Li Ja-csün (Kína) 225 (102, 123)

3. Csang Van-csiung (Kína) 225 (101, 124)



szakítás:

Srisurat 105 kg - világcsúcs

2. Li 102

3. Csang 101



lökés:

Srisurat 127 kg - világcsúcs

2. Csang 124

3. Cristina Iovu (Románia) 123



férfi 61 kg, világbajnok, összetett:

Eko Yuli Irawan (Indonézia) 317 kg - világcsúcs (szakítás 143 kg, lökés 174 - világcsúcs)

2. Li Fa-pin (Kína) 310 (142, 168)

3. Csin Fu-lin (Kína) 308 (139, 169)



szakítás:

Irawan 143 kg

2. Li 142

3. Csin 139



lökés:

Irawan 174 kg - világcsúcs

2. Csin 169

3. Francisco Antonio Mosquera Valencia (Kolumbia) 169