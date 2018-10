Labdarúgás

A Tottenham szerződést hosszabbított Dele Allival

A 22 éves középpályás 2015-ben mutatkozott be az együttesben, s az első két szezonjában őt választották a Premier League legjobb fiatal játékosának, valamint bekerült az Év csapatába is.

Új, 2024 nyaráig szóló szerződést kötött angol válogatott futballistájával, Dele Allival a Tottenham Hotspur - adta hírül kedden a londoni klub honlapja.



A 22 éves középpályás 2015-ben mutatkozott be az együttesben, s az első két szezonjában őt választották a Premier League legjobb fiatal játékosának, valamint bekerült az Év csapatába is.



Alli 153 mérkőzésen 48 gólt szerzett eddig Tottenham-mezben, az angol válogatottal pedig ott volt a 2016-os Európa-bajnokságon, valamint az idei világbajnokságon is, utóbbin negyedik lett a csapattal.