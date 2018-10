Olimpiai aranyérmes

Nemzet Sportolója - A tagok Varga Jánost javasolják a címre

Varga János olimpiai bajnok birkózót javasolják a Nemzet Sportolói társaságuk új tagjának. Az előterjesztésről a kormány dönt majd. 2018.10.29 11:57 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A 79 éves Varga János az 1968-as mexikóvárosi olimpián nyert aranyérmet a kötöttfogásúak 57 kilogrammos súlycsoportjában, emellett kétszeres világ- és kétszeres Európa-, illetve 14-szeres magyar bajnok.



A Nemzet Sportolóinak hétfői ülése után Szabó Tünde sportért felelős államtitkár az MTI-nek elmondta, hogy a 11 tagból 9 vett részt személyesen a szavazáson, a távolmaradó Keleti Ágnes és Székely Éva telefonon, illetve e-mailen adta le voksát. Az államtitkár hozzátette, a jelöléshez egyszerű többségre van szükség, és ez már a szavazás első fordulója után kialakult.



"Fontos, hogy minél gyorsabban bekerüljön az új tag a Nemzet Sportolói közé, ezért az előterjesztést elkészítjük, és így a kormány akár már egy-két héten belül dönthet" - jelentette ki az államtitkár.



A Nemzet Sportolói exkluzív társaságban Kulcsár Győző négyszeres olimpiai aranyérmes párbajtőrvívó szeptember 19-ei halálával üresedett meg egy hely a tizenkettőből.



Varga János "hatalmas megtiszteltetésnek" nevezte a jelölést.



"Végtelenül megörültem a hírnek, de nagy ára van, hiszen Győző jó cimborám volt, s helyette kerülhetek be. Ám ez a jelölés és az élet rendje. Voltam már többször említve és javasolva Nemzet Sportolójának, most sikerült, megérte annak idején annyit fogyasztani..." - idézte őt a Magyar Birkózó Szövetség hírlevele.



A sporttörvény alapján a Nemzet Sportolói tesznek javaslatot az új tagra, és a legtöbb szavazatot kapó sportember nevét a sportpolitikáért felelős miniszter terjeszti a kormány elé. A testület tagja az lehet, aki a 60. életévét betöltötte, sportolóként kimagasló eredményt ért el, és versenyzői pályafutása után is fontos szerepet töltött be a hazai sportéletben.



A Nemzet Sportolói jelenleg: Balczó András öttusázó, Hammerl László sportlövő, Bíróné Keleti Ágnes tornász, Kamuti Jenő vívó, Kárpáti György vízilabdázó, Magyar Zoltán tornász, Portisch Lajos sakkozó, Sági Györgyné Rejtő Ildikó vívó, Schmitt Pál vívó, Székely Éva úszó és Weltner Györgyné Ivánkay Mária siketlimpiai bajnok asztaliteniszező.



Halálukig a cím birtokosai voltak: Puskás Ferenc, Zsivótzky Gyula, Polyák Imre, Albert Flórián, Gyarmati Dezső, Grosics Gyula, Buzánszky Jenő, Földi Imre és Kulcsár Győző.