Volt nagy öröm, de csalódás is

Birkózó-vb - Két elégedett, egy elégedetlen kapitány

A három érmet szerző kötöttfogású válogatottat vezető Sike András és az egy harmadik és két ötödik hellyel záró női csapatot irányító Ritter Árpád is elégedett versenyzői teljesítményével, Gulyás István, a szabadfogású szakág kapitánya viszont többet várt birkózóitól a vasárnap zárult budapesti világbajnokságon. 2018.10.29 22:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A három szakág közül már előzetesen is a kötöttfogástól lehetett a legtöbbet várni, és maga Sike is bizakodó volt, amikor arról beszélt, hogy nincs okuk nem optimistának lenni.



Bácsi Péter (82 kg) nehezebb kezdés után az elődöntőben és a fináléban is klasszis teljesítményt nyújtva diadalmaskodott és megszerezte karrierje második vb-címét. A hozzá hasonlóan vb- és Eb-győztes - de szintén nem olimpiai súlycsoportban szereplő - Korpási Bálint (72 kg) valamennyi meccsén kiválóan birkózott, a fináléban pedig egy figyelmetlenség miatt kapott ki 2-1-re a címvédő Frank Stäblertől.



Az ötkarikás kategóriákban szereplők közül Lőrincz Tamás (77 kg) volt a legjobb, aki karrierje egyik csúcspontjaként döntőbe jutott. Ott azonban nem sikerült visszavágnia a tavalyi vb elődöntőjében elszenvedett vereségért Alekszandr Csekirkinnek. Az orosz birkózó azért versenyezhetett a Papp László Sportarénában, mert bár a párizsi ezüstérmét doppingvétség miatt elvették, csak négy hónapos eltiltással sújtották.



Kiss Balázs (97 kg) ismét, immár sokadszor bizonyította, hogy sosem lehet leírni. A BVSC 35 éves klasszisa ugyanis a felkészülés során - szokás szerint - rengeteg sérüléssel bajlódott, lényegesen kevesebbet tudott edzeni mint társai, ennek ellenére csak egy figyelmetlenség választotta el a harmadik hely megszerzésétől.



A vb nagy vesztese egyértelműen a tavalyi Európa-bajnok, kétszeres vb-harmadik, olimpiai ötödik Lőrincz Viktor (87 kg) volt, aki második meccsén az idei Eb-győztes grúztól kapott ki, vitatható bíráskodás mellett.



Sike András többi versenyzője közül kiemelkedett a mindössze 19 éves Váncza István, aki a 63 kilósok között két szép győzelmet aratott, többek között az idei Eb-aranyérmest is legyőzve, míg Krasznai Máté szintén nyert egy meccset.



"Összességében természetesen elégedett vagyok, három érmet szereztünk, ötödik helyünk is volt, ami jó. Most viszont az utolsó két meccsünk miatt még nagyon feszültnek érzem magam. Lőrincz Tomit különösen sajnálom, ki tudja, lesz-e még egyszer ilyen esélye a vb-címre" - mondta még vasárnap Sike András, hozzátéve: olyan információkat kaptak a vb alatt, hogy egy új szabály szerint a lenti helyzetnél a sípszó után legalább három másodpercig nem állhat fel a szőnyegen hasaló birkózó. Kiss Balázst ráadásul ezért visszaküldték a szőnyegre az egyik meccsén, Lőrincz ellen viszont Csekirkin egyből felpattant, ráadásul arcon könyökölte a magyart, mégsem változtattak az ítéletükön a bírók.



Ritter Árpád is elégedetten értékelt, igaz, azt is megjegyezte, hogy sajnálja a két ötödik helyen végzett sportolóját, Németh Zsanettet (76 kg) és Sastin Mariannát (62 kg), amiért lemaradtak a dobogóról. Ugyanakkor mindkettejük, illetve a bronzérmes Barka Emese (57 kg) teljesítményét is csak felsőfokúnak tudja minősíteni.

"Előzetesen egy-egy dobogós és pontszerző helyet vártam, amit sikerült túlszárnyalnunk. Mindhárom lány nagyszerűen birkózott, csak dicsérni lehet őket" - mondta az MTI-nek a női válogatottat év eleje óta irányító szakember, aki külön kiemelte, hogy Barkáék bizonyították, kemény munkával oda lehet érni a legjobbak közé, s van esélye a magyar versenyzőknek is érmekért csatázni. "Abban bízom leginkább, hogy a többiek példaképként tekintenek majd rájuk, és úgy dolgoznak majd, ahogy ők teszik, mert láthatják, van miért."



Barka Emese a szakvezető szerint mindkét nap jól birkózott, az elődöntő ugyan sikerülhetett volna jobban a számára, de a bronzérmet teljesen megérdemelten szerezte meg.



Sastin Mariannát külön is kiemelte Ritter, mivel nyolc hónappal kisfia születését követően volt képes arra, hogy három meccset nyerjen. Ráadásul két vesztes csatája közül az egyik szerinte erősen véleményes volt, a bronzmeccsen pedig csak 2-0-ra kapott ki az ukránok klasszisától, Julija Tkacs Osztapcsuktól.



Németh Zsanett az egész vb legpechesebb magyar versenyzője volt, ugyanis remek teljesítménnyel jutott elődöntőbe, ám ott két perc után súlyos térdsérülést szenvedett, beszakadt az oldalszalagja, ennek ellenére végig küzdötte a keddi mérkőzést, a másnapi helyosztóra viszont már nem állhatott ki.



"Nagyon sajnálom Zsanettet. A sérüléséig a tavalyi világbajnok Adar ellen is nagyon jól birkózott, kár érte" - jegyezte meg a kapitány, aki értékelése során nem felejtette el megemlíteni, hogy nagyon jó edzők segítették a munkáját: Nagy Lajos a válogatott edzőjeként, míg Wöller Ákos a Sastin, a felesége, Ritter Diletta pedig Barka trénereként.



Gulyás István, a szabadfogásúak kapitánya kollégáival ellentétben nem lehetett elégedett, mivel a honosított Olejnik Pavlo (97 kg) ötödik helyén kívül szinte csak csalódások érték.



"Az látható, hogy Pavlóval jó vásárt csináltunk, ezt bebizonyította. Neki csak egy nüanszon, egy kilépésen múlott a dobogós hely. Szinte már kezünkben volt a bronz, de elvitték" - értékelte legjobbja teljesítményét a szakember, aki csalódott volt, hogy egyetlen szabadfogású birkózónak sem sikerült dobogóra állnia a hazai rendezésű vb-n. "Volt, akivel elégedett voltam, és volt, akivel nem." - tette hozzá.



A tíz szabadfogású összesen három győzelmet aratott a vb-n, a csapat húzóemberei közül a vb- és Eb-bronzérmes Veréb István, illetve az idei Eb-harmadik Nagy Mihály is egy vereséggel kiesett, igaz, utóbbi a vb-ezüstérmes japán ellen kezdett. Veréb veresége viszont Gulyás Istvánt is egyértelműen váratlanul érte.