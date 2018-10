Siker

Birkózó-vb - Lőrincz és Krasznai is győzelemmel kezdett

A két magyar vereség után előbb Lőrincz Viktor (87 kg), majd Krasznai Máté (67 kg) gondoskodott arról, hogy jobb legyen a magyar szurkolók hangulata a budapesti birkózó-világbajnokság pénteki, kötöttfogású versenynapján, mivel mindketten bejutottak a nyolcaddöntőbe. 2018.10.26 12:11 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A kétszeres világbajnoki bronzérmes, olimpiai ötödik Lőrincz nagyon nehéz ágat kapott a pénteki sorsoláson, így a selejtezőnek vélhetőleg úgy vágott neki, hogy a lehető legkisebb erőbedobással verje az amerikai Patrick Martinezt.



A tavalyi Európa-bajnok magyar az első menetben minden fontos kérdést el is döntött. Másfél perc aktív birkózása elég volt riválisa intéséhez (1-0), lentről pedig kétszer is gyönyörűen pörgetett (5-0).



A folytatásban Lőrincz már csak őrizte előnyét és belefért számára, hogy a második menetben megintsék (5-1), lent könnyedén védekezte ki riválisa próbálkozásait, majd "lepörgette az órát", kiintett az érte szorító lelkes közönségnek, és eltűnt a melegítőterembe vezető kijáraton.



Két meccsel később a Ferencváros 67 kilós sportolója, Krasznai Máté követte Lőrinczet a C szőnyegen, s hazai szempontból ijesztően kezdődött a kínai Tien hszi-je elleni összecsapás.



A kezdés után az ázsiai érzett rá hamarabb a ritmusra, s másfél perc után intették Krasznait (0-1), akit lentről kiemelt és nagy ívben eldobott (0-5) ellenfele. Így gyorsan hatalmas hátrányban találta magát a 25 éves magyar, ám nem esett szét, s a harmadik percben egy villámgyors válldobással 5-4-re feljött.



A szünet után Krasznai sokkal koncentráltabban kezdett, mint az első három percben, s ennek meg is lett az eredménye, mert a kínai indítását gyönyörűen megkontrázva mögé került és fordított (6-5). Innentől a kínainak már nem maradt esélye, mert a hazai sportoló kiválóan védte próbálkozásait és bejutott a nyolcaddöntőbe.