Sastin Marianna utolsó másodperces akcióval bronzmeccses

Sastin Marianna az utolsó másodpercben elért akcióval megnyerte második vigaszági mérkőzését, így szőnyegre léphet a 62 kilogrammos kategória bronzmeccsén a budapesti birkózó-világbajnokságon csütörtökön, a versenynapon a kötöttfogású Andrási József (55 kg) a selejtezőben kikapott.

Magyarország eddigi egyetlen női világbajnoka, nyolc hónappal kisfia születése után, bevallottan nem elsősorban éremért indult el a vb-n, ám szerdai és csütörtöki teljesítményével egy lépésre került a helyosztótól. Az utolsó lépést az olimpiai bronzérmes indiai Sakshi Malik ellen kellett megtennie, akit idén egyszer már legyőzött.



A mérkőzésen az első pillanattól lehetett érezni, hogy nagy a tét, mindkét birkózó rendkívül óvatos volt, nem akart esélyt adni a másiknak, így a bírók előbb az indiait, majd Sastint figyelmeztették passzivitásért, két perc után pedig a magyart intették. A Vasas klasszisa - aki a rendelkezésére álló 30 másodpercben nem tudott akciót csinálni - 1-0-s hátrányban kezdte a második menetet, amelyben 30 másodperc után az indiait intették, újabb fél perccel később pedig már 1-1 állt az eredményjelzőn, ami Sastinnak kedvezett.



Malik viszont nagyobb tempóra kapcsolt, s a szakasz felénél egy jó ütemű lábra támadás után kivitte riválisát a szőnyegről, így ismét ő került előnybe. Az utolsó percben hatalmas volt a feszültség az arénában, a magyar nézők űzték, hajtották kedvencüket, ám egészen az utolsó másodpercekig Malik jól védekezett. Sastin viszont még egy nagy rohamot indított, ráfogott az indiai lábára és kiterelte a szőnyegről. Az indiaiak videózást kértek, ám a zsűri nem változtatott a döntésen, úgy ítélte meg, hogy Malik kimenekült a szőnyegről, így járt a pont a magyarnak, a rossz challengért pedig még egy, ezzel 3-2-es sikerrel továbbjutott, s az esti bronzmérkőzésen az ukrán Julija Tkacs Osztapcsuk lesz az ellenfele.



Sastin sikere egyben azt is jelenti, hogy este két bronzmeccsen is lesz magyar, ugyanis 57 kilóban Barka Emese küzd majd az éremért a román Kateryna Zhydachevska ellen.



Nem sokkal Sastin előtt a vb-újonc, 22 éves Andrási József birkózott. Az 55 kilós súlycsoportban szereplő fiatal kötöttfogású magyarnak előzetesen sem lehetett sok esélyt adni a kétszeres Európa-bajnok Eldaniz Azizli ellen, aki aztán nagyon gyorsan el is döntötte a selejtezőt.



Az azeri birkózó egy perc után került egypontos előnybe Andrási intése után, majd lentről egy pörgetést is bemutatott (0-3). A folytatásban is Azizli irányított, s Andrási "tétova" fejlefogásából kiszabadulva a hátára vágta riválisát, aztán egyből bebillentette, így 2:06 perc alatt 9-0-s technikai tussal győzött.



Andrási már csak abban reménykedhet, hogy legyőzője meg sem áll a fináléig és a pénteki vigaszágra segíti őt.