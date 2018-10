Siker

Birkózó-vb - Barka és Sastin győzelemmel kezdett

Barka Emese és Sastin Marianna is 5-2-es győzelemmel kezdte meg szereplését a budapesti birkózó-világbajnokság szerdai versenynapján, melyen így egyaránt a nyolcaddöntőben folytatják szereplésüket. 2018.10.24 11:44 MTI

A napot a kétszeres világbajnoki bronzérmes, Európa Játékok-győztes Barka (57 kg) kezdte, aki Mathilde Riviere-rel mérkőzött. A francia rivális Eb-harmadik és a vb-ötödik is volt már, ennek ellenére egyértelműen a csepeli sportoló számított esélyesnek, és ennek megfelelően is kezdte a találkozót. Az első percben ő volt a kezdeményezőbb, a csak hátráló Riviere-t ezért figyelmeztette a mérkőzésvezető. A francia birkózó ezt követően rendre lábra támadott, ám kísérletei kevés veszélyt rejtettek magukban. A szakasz harmadik percében ellenfele intése után Barka vezetéshez jutott, így 1-0-s előnnyel mehetett pihenni.



A második három percben rögtön az elején megduplázódott a magyar előny, a Riviere ugyanis szabálytalanul védekezett (2-0), egy perccel később viszont a francia sokadik lábra támadását mögé kerüléssel tudta befejezni, az ezért kapott két ponttal pedig már ő volt jobb helyzetben (2-2). Barka kissé határozatlannak tűnt, több lehetőséget nem tudott kihasználni, ám a hajrában előbb kiléptette, majd a 15 másodperccel a vége előtt levitte riválisát, így végül 5-2-re megnyerte a mérkőzést és készülhet a lengyel Jowita Maria Wrzesien elleni nyolcaddöntőre.



A C szőnyegen két meccsel később már Magyarország eddigi egyetlen női világbajnokát köszöntötte a Papp László Sportaréna közönsége. Gyermeke születése után mindössze nyolc hónappal Sastin Marianna (62 kg) nem az éremszerzés céljával készült a vb-re, ám első riválisát, a venezuelai Nathaly Griman Herrerát az esélyek alapján le kellett győznie.



Sastin a vb előtt elárulta, hogy az erejével nincs probléma, ám a birkózó mozdulatok kicsit megkoptak, s mivel kevés versenyen tudott indulni, nem is jöttek vissza tökéletesen. A selejtezőben aztán a birkózó mozdulatok is összeálltak a meccs végére, addig ugyanis több csípődobással is próbálkozott rosszul, az egyik ilyen miatt pedig hátrányba is került. Az első három perc végén ugyan egy intéssel még ő vezetett (1-0), a második szakaszban azonban a fogásából dobás közben csúszott ki ellenfele, aki szépen kontrázott és levitte őt. Sastin ugyanakkor jól reagált, és gyorsan visszafogott, ellenfele mögé került, amiért egy pontot kapott.



A 2-2 még a dél-amerikainak volt jó, ám nem sokáig bizakodhatott, mert az utolsó percben Sastin szépen mögé került, majd egy fejelés miatt büntetőponttal is sújtották ellenfelét, így a magyar birkózó 5-2-es sikerrel jutott tovább. A nyolcaddöntőben a japán Jakavaj Jukako lesz az ellenfele.



A szerdai programban később Szmolka Nikoletta (72 kg) a vigaszágon szerepel, míg Köteles Alexandra (50 kg) és Dénes Mercédesz (53 kg) is a selejtezőben mutatkozik be.