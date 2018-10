Elszabadult mozgólépcső miatt sérültek meg a szurkolók - videó

Legalább 20 CSZKA Moszkva-szurkoló sérült meg Rómában az AS Roma elleni BL-meccsre igyekezve, amikor elszabadult az egyik metróállomás mozgólépcsője, és a felgyorsult gépezet miatt a mozgólépcső alján egymásra zuhantak az emberek.



Több súlyos sérült is lehet, a BBC 10 súlyos lábsérülésről ír. A Republica úgy tudja, egy orosz szurkoló lábát amputálni kellett.



A Mirror szerint a mozgólépcsőn ugráló emberek miatt beszakadt a gépezet, ez okozta a balesetet.



A hatóságok a mentési munkálatokkal egy időben le is zárták az állomást.

This has just happened with CSKA fans in Rome after an escalator broke down. Multiple fans have reportedly been injured. pic.twitter.com/LNRfcKqjRF