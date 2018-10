Tenisz

Fucsovics: jövőre a top 50-ben maradás a cél

A világranglista legjobb 50 teniszezője között szeretne maradni jövőre is Fucsovics Márton, aki jelenleg a 41. helyet foglalja el a rangsorban. 2018.10.17 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

"Az idei év az áttörés éve volt nálam. A 85. helyről kezdtem az idényt, és eredetileg azt tűztük ki célul, hogy szilárdítsam meg a pozíciómat a top 100-ban. Ehhez képest sokkal jobban alakult minden" - mondta keddi sajtótájékoztatóján a legjobb magyar férfi játékos. "Megnyertem az első ATP-tornámat, olyan sztárokkal teniszeztem, mint Roger Federer és Novak Djokovic, fizikálisan és mentálisan is rengeteget fejlődtem. Ezt főként edzőmnek, Sávolt Attilának köszönhetem, aki nem mellesleg az utolsó top 100-as magyar volt előttem."



A 26 éves játékos felidézte, hogy amikor csaknem három éve elkezdték a közös munkát trénerével, még a 250. hely körül volt a ranglistán, ám Sávolt Attila szinte hónapra pontosan megjósolta, hogy mikor kerül be a legjobb 100-ba.



"Korábban is megvolt bennem minden, ami a sikerekhez kell, de nagyon nehéz a váltás juniorból a felnőttek közé. Attila nemcsak keményen dolgozni tanított meg, hanem arra is, hogy a pályán és azon kívül is sportolóként éljek" - jelentette ki Fucsovics Márton, aki elárulta, hogy egy hete kisebb vállsérülés hátráltatja, de idén már csak a jövő héten Bécsben és utána Párizsban kell helytállnia.



Ami 2019-et illeti, a nyíregyházi teniszező közölte, az már nem tanulóév lesz:



"Nagy eredményekre vágyom, a négy Grand Slamből kettőn szeretnék legalább a nyolcaddöntőig eljutni, és jó lenne még tornákat nyerni. Ehhez persze még keményebben kell dolgoznom, főleg a szerváimon akad javítanivaló, de ha az is megvan, akkor a top 30 sem elérhetetlen" - tette hozzá.



A sajtóeseményen Apáti-Tóth Kata, a MOL Magyarország kommunikációs igazgatója bejelentette, hogy a vállalat a jövőben Fucsovics Mártont is segíti, aki így a legjobb magyar női teniszezőhöz, Babos Tímeához hasonlóan a MOL által támogatott profi sportolókat egyesítő MOL Csapat tagja lett. Fucsovicsot 2010 és 2014 között, valamint 2016-ban már támogatta a MOL Alapítvány, amely fennállása óta kiemelt figyelmet fordít a fiatal sportolókra.