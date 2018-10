Durva

Magyar szurkolót verhettek a görög antifasiszták - videó

Magyar szurkolót verhettek meg botokkal görög antifasiszták az athéni Nemzetek Ligája meccs előtt. 2018.10.15 10:48 ma.hu

A Blikknek nyilatkozó szurkoló azt mondta, a görögök készültek a támadásra, kifigyelték, hogy melyik szállodában laknak a magyarok, követték őket, aztán rájuk támadtak.



Egy videó is előkerült az esetről, amelyen az látható, hogy egy drukkert többen kergetnek az utcán, majd amikor utolérik, botokkal ütlegelik. A felvételen a szurkolótól elvett, Magyarország feliratú pólót és a neki tulajdonítható útlevelet is megmutatják.



A felvétel alatt azt írják, az egyik szállodánál magyar szurkolók nacionalista tartalmú transzparenst feszítettek ki, és náci karlendítéseket is használtak. Ezért vette üldözőbe egy görög antifasiszta csoport őket.



A lap kereste az athéni nagykövetséget, de egyelőre nem kaptak információkat az incidensről.