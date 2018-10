Eredmény

Görög-magyar - Mitroglu fejese vereséget jelentett Athénban

A magyar labdarúgó-válogatott pénteken 1-0-ra kikapott Athénban Görögország vendégeként a Nemzetek Ligája C osztályában, így a harmadik fordulót követően a harmadik helyre csúszott vissza a csoportjában. 2018.10.13 09:20 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Marco Rossi szövetségi kapitány együttese bizonytalan védekezéssel kezdett a Szpírosz Lúisz Olimpiai Stadionban, de hamar kiegyenlítetté vált a játék. A 65. percben Kosztasz Mitroglu révén első kaput eltaláló kísérletükkel szereztek vezetést a görögök, akik minimális előnyüket a lefújásig megőrizték.



A magyarok így továbbra is nyeretlenek Görögországban: három döntetlen mellett hetedszer szenvedtek vereséget.



A magyar válogatott hétfőn Tallinnban a pont nélkül álló észtek vendége lesz a sorozatban.



Nemzetek Ligája, C osztály, 2. csoport:



3. forduló:

Görögország-Magyarország 1-0 (0-0)

Athén, Szpírosz Lúisz Olimpiai Stadion, 6000 néző, v.: Tobias Stieler (német)



gólszerző: Mitroglu (65.)



sárga lap: Papasztatopulosz (9.), Cimikasz (22.), Bakakisz (27.), illetve Kalmár (32.), Fiola (43.), Kleinheisler (60.), Kovács (73.), Nagy (88.)



Görögország:

Vaszilisz Barkasz - Mihalisz Bakakisz, Szokratisz Papasztathopulosz, Kosztasz Manolasz, Kosztasz Cimikasz - Carlos Zeca, Dimitrisz Kurbelisz (Alexandrosz Ciolisz, a szünetben) - Taszosz Bakaszetasz, Kosztasz Fortunisz, Dimitrisz Pelkasz (Lazarosz Hrisztodulopulosz, 85.) - Kosztasz Mitroglu (Andreasz Buhalakisz, 93.)



Magyarország:

Gulácsi Péter - Bese Barnabás (Németh Krisztián, 75.), Willi Orbán, Kádár Tamás, Fiola Attila - Nagy Ádám - Varga Roland (Nagy Dominik, 68.), Kleinheisler László, Kalmár Zsolt (Kovács István, 55.), Sallai Roland - Szalai Ádám

II. félidő:

65. perc: Orbán felszabadítása után Cimikaszhoz került a labda, aki balról beívelte, Mitroglu az ötös bal sarkáról pedig Gulácsi kapujának jobb alsó sarkába fejelt (1-0).



Tizenhét fokos, enyhén szeles időben görög lehetőségekkel kezdődött a találkozó, a dobokkal és énekkel szurkoló mintegy 550 magyar drukker előtt kifeszített nemzeti színű lobogón az állt: "egy zászló mind felett".



Az első percekben a hazaiak mezőnyfölényben futballoztak, ráadásul a magyar védők bizonytalanok voltak, de ezt nem tudták kihasználni a görögök. Az első vendég lehetőséget a kilencedik percben Varga szabadrúgása jelentette, amelyet könnyedén hárított a görög kapus, majd Szalai fejese nem sokkal tévesztett célt. Az idő múlásával a magyarok egyre jobban felvették a meccs ritmusát, helyenként az irányítást is átvették a görögöktől.



Marco Rossi szövetségi kapitány együttese elöl néhány ígéretes megoldást mutatott be, ennek eredményeként már három görög védőnek volt sárga lapja, amikor még fél óra sem telt el a meccsből. A védelem - amelyben Willi Orbán most mutatkozott be a nemzeti együttesben, Kádár pedig az 50. válogatott meccsét játszotta - a kezdeti bizonytalanság után stabil volt, így komoly veszély nem fenyegette Gulácsi kapuját.



A szünet után kiegyenlített volt a játék, a görögök főleg Fortunisz jó megoldásaiban bíztak. Végül egy hajszálpontos beadást kihasználva csapata első kaput eltaláló kísérletével Mitroglu megszerezte a vezetést a hazaiaknak. Ezzel folytatódott egy sorozat: a magyar válogatott minden eddigi idei meccsén kapott gólt.



Az utolsó tíz percre fordulva piros, fehér és zöld füst szállt fel a vendégszektorból, majd több hanggránát durrant, a bíró emiatt két percre megállította a játékot. A hajrában a magyarok nem tudtak újítani, így nem volt egyenlítési lehetőségük, ellenben a görögök előtt adódott egy nagy helyzet, ám Gulácsi bravúrral hárított.



"Csalódottak vagyunk az eredmény miatt, mert alázatosan és szervezetten játszottunk. Két lehetőségünk is volt az első félidőben, de nem volt szerencsénk, noha ugyanolyan színvonalon játszottunk, mint a görög együttes" - értékelt a találkozó után az MTI kérésére Marco Rossi szövetségi kapitány. Megjegyezte, hogy egy-két szituációban elvesztették a szervezettségüket, ennek ellenére csapata szerinte jobban játszott, mint Budapesten, viszont most nem lett meg az eredménye.



Rossi elmondta: a félidőben a védelem feljebb húzódását kérte, ennek hatékony megvalósulása azt eredményezte, hogy sokszor csak hátrafelé tudták játszani a labdát a görögök. A szakvezető kitért rá, nem tekint a sorozat végére és a helyezésekre, csak a következő összecsapásra koncentrál, és mindenképp győzni szeretne az észtek ellen. Megemlítette, nem lesz könnyű betalálni Tallinnban, hiszen az észtek eddig egygólos találkozókat játszottak.