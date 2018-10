Labdarúgás

Nemzetek Ligája - Az UEFA 50 százalékkal növelte a pénzdíjat

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) a tavasszal bejelentetthez képest jelentősen növelte a válogatottak díjazását a Nemzetek Ligájában. A legjobb csapat összesen 10,5 millió eurót nyerhet a sorozattal. 2018.10.11 21:30 MTI

Az UEFA végrehajtó bizottságának határozata szerint az 55 résztvevő ország 50 százalékkal kap több szolidaritási díjat annál, mint amit márciusban hozott nyilvánosságra a szövetség.



A szervezet honlapja szerint a legjobb csapatokat tömörítő A osztály mind a 12 válogatottja 2,25 millió eurós szolidaritási díjban részesül a szereplésért, ez 750 ezerrel több az eredetileg tervezettnél, a négy csoport győztese pedig további 2,25 millió bónusszal gazdagodik.



A sorozat döntőjét 2019 júniusában rendezik meg, s a trófeáért az A osztály négy csoportgyőztese küzd majd meg. A bajnok 6 millió eurót kap, de még a negyedik is 2,5 millió eurós bónuszra számíthat.



A magyar válogatott a C osztályban szerepel, melyben a részvételért járó szolidaritási díj minden csapat esetében 750 ezerről 1,125 millió euróra nőtt. A csoport első helye további 1,125 millió eurót jelent.



Az UEFA a döntéssel kapcsolatban azt emelte ki, hogy a szövetség kitűnő anyagi helyzete teszi lehetővé a díjazás megemelését, ami nem kis részben a 2016-os Európa-bajnokság sikerességének köszönhető.



A szövetség ezzel a lépéssel minden bizonnyal az NL rangját szeretné emelni, ugyanis a barátságos mérkőzések kiváltása érdekében létrehozott sorozatot a játékosok, edzők és a klubok vezetői is többször kritizálták az elmúlt időszakban.