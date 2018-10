Sport

Kilenc évesen egy medvével birkózott az orosz, aki legyőzte McGregort

Vasárnapra virradó éjjel csapott össze a világ legnépszerűbb harcosa, az ír Conor McGregor és a veretlen világbajnok, az orosz Habib Nurmagomedov a Las Vegas-i MMA-gálán.

Mint arról a ma.hu is beszámolt, az elég egyoldalú küzdelmet az orosz nyerte. Ezután viszont elszabadult a pokol: Nurmagomedov kiugrott a nézők közé, hogy megverje McGregor csapattársát, Dillon Danist is. Ekkor mindenki az orosznak esett, a csarnokban lévő szurkolók többsége ugyanis McGregornak drukkolt. Ezután a ketrecben is egymásnak estek.



Az események hatására újra elkezdett terjedni a neten egy felvétel, melyen a 9 éves Habib egy medvével birkózik.