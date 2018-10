Ryan Lochte

Részegen tört-zúzott: alkoholfüggőségéről vallott a hatszoros olimpiai bajnok úszó

Egy durva incidens után Ryan Lochte, az amerikaiak hatszoros olimpia bajnok úszója elismerte: komoly alkoholproblémákkal küzd, szakemberhez akar fordulni.



A TMZ információi szerint Lochte egy dél-kaliforniai hotelben szállt meg a héten. Szobájába részegen tért vissza csütörtök hajnalban, a beléptetőkártya használata helyett egyszerűen be akarta rúgni az ajtót. Akkora zajt csapott, hogy a személyzet is felfigyelt rá.



A biztonságiak leállították, közben kihívták a rendőröket, ám Lochte végül a helyszínen elrendezte a dolgokat, nem tartóztatták le.



"Ryan évek óta küzd alkoholproblémájával, ami mostanra már önpusztításba ment át. Ő is elismerte, hogy azonnali segítségre van szüksége, ha le akarja győzni a függőségét - mondta el a lapnak az úszó ügyvédje. Jeff Ostrow hozzátette, Lochte tisztában van azzal, hogy le kell győznie a betegségét ahhoz, hogy elkerülhesse a hasonló eseteket, hogy olyan férj és apa lehessen, amilyen lenni szeretne és hogy a 2020-as tokiói olimpián csúcsformában térhessen vissza.



Jelenleg egyébként nem is versenyezhet, 14 hónapra eltiltotta az Amerikai Doppingellenes Szövetség.