Videón, ahogy Ronaldo együtt bulizik az őt erőszakkal vádoló nővel

A 34 éves Kathryn Mayorga nemi erőszakkal vádolta meg Cristiano Ronaldót még 2009-ben, a Las Vegas-i rendőrség most újranyitotta az ügyet. A portugál sztárfocista mindent tagad, ám a média kiemelten foglalkozik az üggyel. Most előkerült egy videó, amin Ronaldo együtt bulizik az őt erőszakkal vádoló nővel.



2009-ben valóban volt köztük szexuális kapcsolat, ám a focista szerint a nő is beleegyezett az aktusba. Mayorga viszont akkor rögtön beperelte a focistát, ám később peren kívül megállapodtak. Ronaldo állítólag 375 ezer dollárt fizetett a nő hallgatásáért.



Mayorga ügyvédje ugyanakkor most megtámadta az akkori megállapodás érvényességét és azt állítja, Ronaldo megerőszakolta a nőt. Az ügy sokáig elhúzódhat, végkimenetelét egyelőre csak találgatni lehet.

Footage filmed in 2009 shows Cristiano Ronaldo dancing with Kathryn Mayorga, who alleges that the footballer raped her in his penthouse suite



