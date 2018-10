Labdarúgás

Európa-liga - Makacs magyarokról ír az angol sajtó

Az angol napilapok közül több is 'makacs magyarokként' jellemezte a Vidi FC labdarúgócsapatát, amely csütörtökön 1-0-ra kapott ki a Chelsea vendégeként az Európa-liga második fordulójában. 2018.10.05 12:28 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A legnagyobb brit újságok beszámolói egyeztek abban, hogy "szűkös és nehéz" győzelemnek titulálták a londoni Kékek sikerét, kiemelve a meccs egyetlen találatát szerző Álvaro Morata közelmúltbéli gólképtelenségét.



"Moratának csupán a második gólja volt ez a szezonban egy olyan estén, amely sok szempontból frusztráló volt a Chelsea számára" - írta tudósításában a The Sun, amely kiemelte: "A labdabirtoklás és a helyzetek szempontjából nyomasztó fölényben játszó Chelsea az első félidőben nem tudott gólt szerezni, s majdnem kínos szituációba került a budapesti vendégekkel szemben."



A The Telegraph már helyesen székesfehérvári együttesként mutatta be a Vidi FC-t, és a beszámolójában úgy fogalmazott, a londoni gárdának "keményen meg kellett dolgoznia a sikerért".



"Messze volt ez az előzetesen várt kényelmes estétől, a Chelsea megnehezítette saját feladatát, amely az volt, hogy legyőzzön egy riválist, amelynek az átlagos nézőszáma alig éri el a 2000 főt" - írta a Telegraph.



A Daily Mail szerint Morata jelentette a különbséget a két csapat között, mert a 70. percben szerzett góljával végül eldöntötte a "váratlanul szoros találkozót."



"A Chelsea végül megtörte a magyar kiscsapatot, és Morata góljával folytatódik a londoniak kiváló rajtja Maurizio Sarri vezérletével" - áll a Daily Mail tudósításának címében.



A The Guardian azt írta, Morata találata "szoros meccsen győzelmet ért a Chelsea-nek a konok Vidi ellen".



"A spanyol támadó augusztus óta először szerzett ismét gólt, amellyel a londoni csapat megtörte a Vidi makacs ellenállását, a Chelsea pedig továbbra is vezeti csoportját az Európa-ligában" - olvasható a The Guardianban.



Az L csoportban a másik csütörtök esti összecsapáson a görög PAOK 4-1-re verte idegenben a fehérorosz BATE Boriszovot, így a négyes élén két forduló után a Chelsea áll hat ponttal, mögötte a PAOK és a BATE három-három pontos, míg a Vidi egyelőre nem szerzett pontot. A következő fordulóban, október 25-én a Vidi a PAOK vendége lesz.