Autósport

Mecsek-rali - Több mint 110 induló az 52. versenyen

A szervezők szerint látványos és izgalmas versenynek ígérkezik az 52. Aquaprofit Mecsek-rali, amelyet október 12. és 14. között rendeznek meg az országos bajnokság utolsó előtti futamaként. 2018.10.06 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az esemény pénteki sajtótájékoztatóján Szűcs Zsolt, a szervező Pécsi Sport Nonprofit Zrt. (PSN Zrt.) vezérigazgató-helyettese, a rali sajtófőnöke közölte: a rajt- és célceremóniát a korábbi évektől eltérően nem a baranyai megyeszékhely főterén, hanem a Pécs Plázánál rendezik.



Szűcs Zsolt az MTI érdeklődésére elmondta, hogy eddig több mint 110 nevezés érkezett a versenyzőktől.



Lovay Miklós versenyigazgató az eseményen elmondta, hogy szombaton négy, vasárnap pedig kettő gyorsasági szakaszt rendeznek meg. Elsőként a Márévár-Zobákpuszta, majd a Mecsekpölöske-Alsómocsolád, a Szágy-Gorica, végül a Hetvehely-Golgota szakaszt kell teljesítenie a mezőnynek. Vasárnap a Hetvehely-Golgota szakaszon, majd Orfűn rendeznek gyorsasági szakaszt, amely a Ranga László úton fejeződik be - ismertette.



Nagy Csaba, a rendező bizottság elnöke a szervezők, a szponzorok és az engedélyező hatóságok munkáját is megköszönve úgy fogalmazott: "a Mecsek-rali Magyarország legnagyobb hagyományával rendelkező autósport-versenye".



A versenyközpont és a szervizpark a pécsi Expo Centerben lesz, a nézők és a versenyzők épségét tíz mentőautó jelenlétével biztosítják - tette hozzá Nagy, aki arra kérte a nézőket, hogy tartsák be az előírásokat és a szervezők kéréseit, mert a verseny egy részét erdős, természetvédelmi területen rendezik. Kitért arra is, hogy a Mecsek-rali hozza a legtöbb vendégéjszakát a megyeszékhelyre, "jóval nagyobb arányban, mint bármilyen más rendezvény".



Ranga Péter autóversenyző szerint nézői szempontból inkább a vasárnapi futamok lesznek izgalmasabbak: "A mezőny a szokásos módon erős, idén is nehéz lesz nyerni, amelyre négy-öt autó is esélyes" - értékelt.