Úszó-vk

Hosszú Katinka mindjárt megszerzi 400. érmét

Szinte biztos, hogy a csütörtök esti program során 400. egyéni érmét is begyűjti a világkupában Hosszú Katinka, mivel a Duna Arénában zajló budapesti verseny délelőtti előfutamaiból két számban is a legjobb idővel jutott a döntőbe. 2018.10.04 12:51 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A fantasztikus eredmény eléréséhez egyetlen dobogós helyezésre van szüksége a hazai publikum kedvencének.



A Duna Arénába már a délelőtti előfutamokra több száz néző látogatott ki, maratoni hosszúságú program várt rájuk, annak köszönhetően, hogy 40 ország 500 versenyzője nevezett, s hatalmas létszámmal képviselték magukat a hazai sportolók.



Női 400 méter gyorson 17 magyar ugrott a medencébe, de egyikkőjüknek sem sikerült kiharcolnia a döntőbe jutást, a legközelebb ehhez Fábián Fanni volt, ő 25 századdal maradt le a finálét jelentő nyolcadik helyről.



A férfiaknál ugyanebben a számban 53 induló közül 26-en képviselték a magyar színeket, végül Holló Balázs, Verrasztó Dávid és Bernek Péter is bekerült a döntőbe.



Hosszú Katinka először 100 méter vegyesen indult, a magyar közönség pedig továbbra is érezhetően rajong a háromszoros olimpiai bajnokért. A 29 éves úszósztár kiváló, 57.91 másodperces idővel, saját világcsúcsától (56.51) kevesebb mint másfél másodperccel elmaradva, a második amerikai Kathleen Bakerre több mint egy másodpercet verve ment tovább. A férfiaknál Dudás Dániel és Földházi Dávid lesz ott ennek a számnak a fináléjában.



Női 50 méter háton legjobb magyarként Burián Katalin a 12. lett, míg 200-on a férfiaknál Telegdy Ádám és Bernek Péter is bejutott a döntőbe.



A "legmagyarosabb" finálé női 200 méter pillangón jött össze, ugyanis a toronymagasan első Hosszú Katinka mellett Jakabos Zsuzsanna, Kapás Boglárka és Szilágyi Liliána is továbblépett. Férfi 100 pillangón Cseh László harcolta ki a döntős szereplést.



Női 200 méter mellen nem lesz magyar a döntőben, mint ahogyan a férfiaknál 100-on sem.



A délelőtti programot a leggyorsabb szám, az 50 méter gyors zárta, az egyetlen magyar továbbjutó a férfi versenyben Lobanovszkij Maxim volt.



Mivel a világkupában nincs korhatár, ezért sok rendkívül fiatal versenyző is megmutathatta magát, több 2006-os születésű, azaz 12 éves tehetség is a vízbe ugrott.



A világkupában az egyéni számok győztesei 1500, a másodikok 1000, a harmadikok 500, a negyedikek 400, az ötödikek 300, a hatodikok pedig 200 dollárt kapnak, míg a váltóknál az első hármat díjazzák, 3000, 2000 és 1000 dollárral. A világkupa összesített győztese 150 000, a második 100 000, a harmadik 50 ezer dollárral gazdagodik.