Kézilabda

Pérez Carlos lett a Veszprém másodedzője

A 47 éves, kubai születésű Pérez szerepvállalásáról Gulyás István megbízott vezetőedző beszélt a Veszprém Megyei Napló csütörtöki számában.



"Úgy készülünk, hogy ezen a héten segítünk kilábalni a csapatnak az edzőmenesztés és az eredménytelenség után kialakult helyzetből" - nyilatkozta Gulyás.



A korábbi 84-szeres válogatott irányító számára nem újdonság a felnőttekkel való munka, hiszen Ausztriában és Kuvaitban is irányított csapatot, majd a Dunaújváros, a Vác és a Gyöngyös trénere volt. Veszprémbe a tavalyi szezonban tért vissza, és a klub utánpótlásában vállalt munkát.



Az előző vezetőedzőt, a svéd Ljubomir Vranjest hétfőn felmentették a munkavégzés alól a gyenge eredmények miatt.



Gulyás úgy fogalmazott, hatalmas meglepetésként érte a felkérés, most viszont - bár csak erre az egy hétre tervez - szeretné kiélvezni minden percét és a lehető legtöbbet kihozni ebből a lehetőségből.



"Én itt élek, itt voltam játékos, vagyis pontosan tisztában vagyok vele, mi a helyzet az egyik és a másik oldalon is. Ez talán könnyebbség a srácoknak is" - mondta.



A megbízott edző elárulta, hogy Vranjes időszakában hetente csupán négy edzése volt a csapatnak, ezt ő kettővel növelte.



A Telekom Veszprém egy győzelemmel és két vereséggel kezdte a Bajnokok Ligája csoportkörét, a negyedik fordulóban, szombaton pedig a fehérorosz Meskov Breszt vendége lesz.



Gulyás István kifejtette: igyekeztek másfajta edzésmunkát végezni, mint ami eddig volt, és ez jó hatással volt a játékosokra. Hozzátette, szűkítik, egyszerűsítik a taktikai repertoárt, hogy a pályán mindenki tudja, mikor, mi a pontos, egyértelmű feladata.



"Olyan dolgokhoz nyúltunk vissza, amit két-három éve már játszott a társaság, és szerencsére emlékeztek ezekre" - magyarázta.