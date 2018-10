Sport

Úszó-vk - Negyven ország ötszáz versenyzője indul Budapesten

Az első magyarországi vk-viadal szerdai sajtótájékoztatóján elhangzott, több mint ezer nemzetközi érem tulajdonosai mérettetik meg magukat 34 egyéni számban és a két váltóban.



Wladár Sándor, a hazai szövetség (MÚSZ) elnöke kiemelte, évről évre Magyarországra látogatnak a világ legjobb úszói kontinensbajnokságokra, tavaly a világbajnokságra, s a világkupát követően 2020-ban Európa-bajnokságnak, négy évvel később rövidpályás vb-nek ad otthont Budapest.



Köszönetet mondott Hosszú Katinkának, Cseh Lászlónak és a már visszavonult Gyurta Dánielnek: mint kiemelte, nekik és edzőiknek köszönhető az, hogy tényező lett a világon a magyar úszósport, s Magyarország rendre nyeri el a világversenyek rendezését.



"Inspirációt jelentenek, hisz amikor a gyermekek látják őket versenyezni és nyerni, maguk is úszók akarnak lenni. Nem az a cél, hogy mindenkiből világbajnok vagy olimpiai bajnok váljon, de az remek, hogy megtanulnak úszni" - fejtette ki.



"Hozzá vagyunk szokva, hogy itthon ennyi embert érdekel az úszás, a sport. Más országokban sok sajtótájékoztatón veszek részt, külföldön negyedennyien jönnek el" - emelte ki a háromszoros olimpiai bajnok, 399 vk-éremmel rendelkező Hosszú Katinka, aki hat egyéni számban és a váltóban ugrik medencébe négyszázadik medáljáért.



Hangsúlyozta, a tavalyi budapesti vb volt a legnehezebb verseny életében, a világkupát viszont mindig élvezi.



"Azért csinálom, mert imádok úszni. Nem igazán az számít, hogy hányszor leszek első és hány világcsúcsot úszok. Nagyon jól fogom érezni magam az elkövetkezendő három napban, remélem, a közönség és a többi úszó is" - fogalmazott Hosszú, aki újságírói kérdésre elmondta, a tízes skálán az egy aranyat hozó glasgow-i Eb-n négyesre értékelte teljesítményét, míg most nyolcasra tartja formáját.



A világ- és Európa-bajnok Cseh László, aki 2012 után indul újra a világkupában, közölte, örül, hogy itthon versenyezhet, mert a rengeteg utazás, bőröndből ki- és bepakolás nem összeeegyeztethető a lelkivilágával.



"A tavalyi vb után nem úgy jött ki a lépés, ahogy elterveztük. Akkor a hazai közönség akkora plusz élményt adott nekem, hogy elfedett olyan dolgokat, amik idén előjöttek" - mutatott rá. "Nem gondoltam, hogy a hazai versenyzés ekkorát tud dobni az emberen, de azóta is ezt az élményt keresem. Várom a hangorkánt, amely nem bénítóan, hanem ösztönzőleg hatott rám, megkétszerezte, háromszorozta az erőbedobásomat" - mondta Cseh, aki hat számban indul, döntőbe jutást pedig 100 és 200 méter pillangón vár magától.



Tavaly öt év után Sarah Sjöström szakította meg Hosszú győzelmi sorozatát a világkupában. Az olimpiai és világbajnok svéd úszó leszögezte: kedvezett számára a tavalyi lebonyolítási forma, miszerint egy állomáson négy versenyszámban lehetett indulni.

"Négy-öt számban vagyok igazán jó, hasonlóan Katinkához, ám ő ezek mellett rendre még több számban elindult" - fogalmazott. Felidézte, sikeres volt számára a budapesti világbajnokság, két világcsúcs mellett több érmet is hazavihetett, s különleges élmény volt számára a máshol nem tapasztalható, lenyűgöző közönség előtt úszni.



Chad le Clos rámutatott, számára idén a rövidpályás vb áll a fókuszban, ám örömmel érkezett Magyarországra, hiszen az itteni a legjobb környezet, amelyben valaha versenyzett. Az olimpiai és világbajnok dél-afrikai úszó megemlítette, előző este jó barátja, Cseh László családjával vacsorázott, akinek a nagymamája finom ételeket főzött, s még a pálinkát is megkóstolta.



A kazanyi és dohai verseny alkotta első szakasz győztese, Anton Csupkov felidézte, tavaly Budapesten nyerte első világbajnoki címét. Elmondta, inkább nagymedencében érzi jól magát, így jól jött neki, hogy az augusztusi glasgow-i Eb után az első két viadalt is 50 méteres medencében rendezték, ám ezúttal rövidpályán is mindent megtesz majd a sikerért.



Az úszó-vk bemutató futamában rajthoz áll az egyenlítői-guineai Eric Moussambani, azaz "Eric, az Angolna", az olimpiai és világbajnok tornász Berki Krisztián, az olimpiai bajnok gyorskorcsolyázó Liu Shaolin Sándor, a tavalyi Év sportolója, a gátfutó vb-bronzérmes Baji Balázs, a nemrég a crossfit-világbajnokságon ezüstérmes Horváth Laura, az olimpiai bronzérmes, vb-ezüstérmes párbajtőrvívó Somfai Péter, a világ- és Európa-bajnoki bronzérmes birkózó Veréb István, valamint a 42-szeres válogatott futballista, Torghelle Sándor.



A program mindhárom napon 9.30 órakor rajtol az előfutamokkal, a döntők csütörtökön és pénteken 18, szombaton 17 órakor kezdődnek.