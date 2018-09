Jótékonyság

Sportolók is támogatják az Egy cipőben járunk jótékonyság programot

hirdetés

A Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) társadalmi felelősségvállalási programjának fő célkitűzése, hogy a pénteki Európai Diáksport Napján felhívja a figyelmet arra: a sportolásban ugyanolyan fontos az egyenlő esélyek biztosítása, mint az élet más területén. A kezdeményezés lényege egy sportcipő-gyűjtési akció, amely a nehéz körülmények között élő gyermekek, tanulók mindennapos testnevelését, testmozgását és sportolását segíti.



Az esemény pénteki sajtótájékoztatóján elhangzott, a támogató élsportolók a sportcipők mellett motiváló üzeneteiket is elküldik az adományozott gyerekeknek a cipőfűzőkre kötve.



"A társadalmi szerepvállalás és az adományozás rendkívül fontos az életemben. Amit kifele adunk az életben, azt kapjuk vissza" - fejtette ki Balogh Gábor, az MDSZ elnöke. - "Amikor sportoló voltam, az edzőimtől odafigyelést, törődést, koncentrációt kaptam, ezt a pályafutásom után igyekezetem visszaadni."



A kétszeres világbajnok öttusázó kitért rá, az Európai Diáksport Napján 30 ország 2,5 millió diákja sportol. Leszögezte, kollégáival úgy gondolják, minden gyereknek részesülnie kell a mozgás öröméből, függetlenül attól, hogy milyen anyagi körülmények között él, vagy mennyire tudja támogatni a családja.

Kifejtette, felmérés mutatja: a szegényebb térségekben sokkal rosszabb fizikai állapotban vannak a gyerekek, s céljuk az, hogy a legalapvetőbb felszerelést biztosítsák. A november 15-ig tartó kezdeményezéshez - amelyben, mint jelezte, minden megkeresett sportoló örömmel vesz részt - annak honlapján keresztül bárki csatlakozhat. A cipőket várhatóan december elején kezdik eljuttatni a gyerekekhez.



Kiss Gergely háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó az MTI-nek elmondta, gyerekcentrikus személyiséget kapott a sorstól.



"Ők a jövőnk fő letéteményesei. Olyan régiók is vannak az országban, amelyek kiesnek a figyelem és a lehetőségek alól. Nekünk megadatott egy pálya, egy irány a sikerességben, örülnénk, ha ez másoknak is megadatna" - fejtette ki. "Nekem az olimpiai sikerekhez a kitartás volt az egyik fő segítség." - tette hozzá. Elárulta, a cipőfűzőre kötve is erről írt.



"Büszkén és talán nagyobb kedvvel fognak mozogni ezekben a cipőkben, jobban érzik benne magukat" - mondta az MTI kérdésére a vb-bronzérmes gátfutó Baji Balázs. - "Szerencsére módunkban áll segíteni a hátrányos helyzetű gyerekeknek, hogy kapjanak egy lökést a mozgás és a boldogság felé, hiszen a kettő kéz a kézben jár."



"Remek, hogy ilyen sokan csatlakoztak, élsportolók, olimpiai bajnokok számos sportágból" - emelte ki az ötkarikás aranyérmes labdarúgó Dunai Antal az MTI-nek. - "Sportos nemzet vagyunk, minden sportágat szeretünk, csak kell egy kis eredmény is."



Közölte, a Magyar Labdarúgó Szövetség húsz pár cipőt ajánlott fel, hogy "legyenek még majd jó focisták."



Saját, cipőfűzőhöz csatolt üzenete ez volt: "A sport mindig előre visz".