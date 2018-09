Labdarúgás

FIFA-gála - Luka Modric az Év játékosa

2018.09.25 07:15 MTI

Luka Modric 1985. szeptember 9-én született Zadarban, az egykori Jugoszláviában. Fiatalkorában nagyszüleivel lakott, és a többi között kecskepásztorként töltötte napjait. Gyermekéveit meghatározta az 1991-ben kirobbant horvát függetlenségi háború, amelyben nagyapját szerb lázadók végezték ki, házukat pedig felgyújtották. A menekülő Modric-család több mint hét évig egy szállodában élt, és Luka a labdarúgásban találta meg a menekülést a háború borzalmai elől. Utólag úgy fogalmazott: ebben a nehéz időszakban vált olyan emberré, amilyen manapság.



A labdarúgás alapjaival az NK Zadar együttesében ismerkedett meg, majd 16 évesen került a Dinamo Zagrebhez. A fővárosi csapat egy évre Bosznia-Hercegovinába adta kölcsön, ahol 18 évesen a liga legjobb játékosának választották. A Dinamóhoz újabb egy év kölcsönjáték után került vissza, 2005-ben tízéves szerződést írt alá a fővárosi klubbal, ahonnan 2008-ban három bajnoki címet és két kupagyőzelmet követően, 16,5 millió font ellenében, hat idényre igazolt a Tottenham Hotspurhöz.



A londoni együttesben eltöltött négy idénye alatt 159 mérkőzésen 17 gólt szerzett, a csapattal a Bajnokok Ligája csoportkörébe is bejutott. Innen igazolta le 2012 augusztusában a Real Madrid 30 millió fontért, s 36 órával Spanyolországba költözését követően már meg is nyerte első trófeáját a Reallal: a spanyol Szuperkupa döntőjében az ősi rivális FC Barcelonát győzték le.



Modric érkezésével a Real Madrid húsz év után visszatért az európai klubfutball csúcsára: előbb 2014-ben Carlo Ancelottival, majd 2016-ban, 2017-ben és idén Zinédine Zidane vezetésével hódította el a Bajnokok Ligája-trófeát. Emellett az európai Szuperkupát és a klubvilágbajnokságot is háromszor nyerte meg, spanyol bajnoki címet egyszer ünnepelhetett. Modric a 2014/15-ös, sérülésekkel teli idényt leszámítva érkezése óta csapata egyik leginkább meghatározó tagja: minden szezonban 40, vagy annál több mérkőzést játszott.



Az elmúlt hat idényből négyszer beválasztották a BL álomcsapatába, kétszer volt a spanyol bajnokság legjobb középpályása és az UEFA Év csapatában is kétszer kapott helyet.



Egymás után hatszor választották meg az év horvát labdarúgójának, a nemzeti csapatnak 2016 óta tagja. A válogatottal - amelynek 2015 óta csapatkapitánya - három világ- és ugyanennyi Európa-bajnokságon szerepelt, legnagyobb sikerét idén nyáron érte el, amikor az oroszországi tornán a döntőig menetelt, ahol a franciáktól elszenvedett 4-2-es vereség ellenére is ő lett a viadal legjobb játékosa.



Mélységi irányítóként csapata védekezéséért is felel, ugyanakkor az előrejátékban is a Real Madrid, valamint a válogatott egyik legfontosabb láncszeme.



Jelenlegi szerződése 2020 nyaráig köti a madridiakhoz.