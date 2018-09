Szabadidősport

Budapest Maraton - Új helyszínen és új útvonalon lesz a verseny

Új helyszínen és új útvonalon rendezik meg a 33. Spar Budapest Maraton Fesztivált a jövő hét végén.



Kocsis Árpád, a rendező Budapest Sportiroda (BSI) ügyvezetője a hétfői sajtótájékoztatón elmondta, hogy 21 év után hagyják el a Városligetet, a Liget projekt munkálatai miatt. A rajt és a cél ezúttal az ELTE lágymányosi campusánál lesz. Hozzátette: az M3-as metró felújítása miatt módosították az útvonalat is, amely a Duna két partján vezet, keresztül az Alagúton és a Margitszigeten. Hangsúlyozta, ez az útvonal is Európa egyik legszebbje és leglátványosabbja marad.



A tavalyi rekordot jelentő 32 ezer induló után idén is 30 ezer nevezőt várnak a kétnapos sporteseményre. Kocsis Árpád úgy fogalmazott, a régióban nincs és a kontinensen sem sok az ilyen nagyságú szabadidős sportesemény. Október 6-án, szombaton a családi távokat rendezik meg 10 órai kezdettel, másnap 9 órakor rajtol a maraton - amely országos bajnokság is egyben -, 9.40-kor pedig a 30 kilométeres verseny. Újdonság, hogy idén minden célba érkező érmet kap. A nevezők közel 40 százaléka vidéki, és az összes futó 44 százaléka nő.



Menczer Tamás tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkár kiemelte, hogy 2017-ben 81 országból 5400 külföldi futó érkezett a versenyre. Hozzátette, tavaly összesen 24 400 futóturista jött Magyarországra, akik több mint hárommilliárd forintot költöttek. Jelezte, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is indul a versenyen.



Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős kormánybiztos emlékeztetett rá, hogy Magyarországon egy hónap alatt 150-200 futóversenyt rendeznek, a BSI rendezvényei pedig egyfajta zászlóshajónak tekinthetők.



Heiszler Gabriella, a Spar Magyarország ügyvezető igazgatója elmondta, a cég nemcsak támogatja az eseményt, hanem dolgozói rajthoz is állnak, és jótékonysági célra gyűjtenek is.