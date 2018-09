Sikerrel vette az első akadályt

Cselgáncs-vb - Tóth a 32 között

A 90 kilogrammos Tóth Krisztián sikerrel vette az első akadályt, míg 70 kilóban Gercsák Szabina és Lőrinc Renáta egy vereséggel búcsúzott hétfőn az olimpiai kvalifikációs bakui cselgáncs-világbajnokságon. 2018.09.24 09:27 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A 2014-ben vb-ezüstérmes Tóth nagyszerű előjelekkel érkezett Azerbajdzsánba, mivel egy hónapja megnyerte a budapesti Grand Prix-t. A súlycsoportban 75-en indultak, és a Pénzügyőr sportolója a 64 között kezdett a kazah Iszlam Bozbajev ellen, akivel 1/1-re állt a mérlege, és aki idén legyőzte őt a tuniszi GP döntőjében. A 27 éves ellenfél négy érmet gyűjtött Európa-bajnokságokon - Tóth kettőnél tartott -, és tavaly Grand Slam-aranyérmet szerzett az azeri fővárosban.



Harmadik összecsapásuk a várt hatalmas csatát hozta, a 24 éves magyar macskaügyességgel kifordult egy leszorításból, majd a bíró kétszer intette Bozbajevet. Az aranypontig tartó hosszabbításban egy perc elteltével Tóth vazaarit kapott egy támasztott dobásra, amelyet a zsűri visszavonatott, majd 1:50-nél a kazah megkapta harmadik intését is, ami már Tóth továbbjutását jelentette. A tavalyi budapesti vb-n ötödik magyarra a 32 között a hazai közönség előtt szereplő Mammadali Mehdiyev vár.



A korosztályos szinten páratlan éremgyűjteménnyel büszkélkedő Gercsák Szabina - aki ifjúsági olimpiai bajnoki címe mellett ifi és junior világ- és Európa-bajnok volt - ugyancsak a 64 között mutatkozott be a Nemzeti Tornacsarnokban. Ellenfele a kanadai Emily Burt volt, aki egy világkupa-bronznál tartott. Első meccsük magyar szempontból sajnálatosan rövidre sikerült: a DVTK Eb-harmadikja 1 perc 14 másodperc elteltével bekerült egy leszorításba, amelyből Burt lábbal fojtást kezdeményezett, és ipponnal nyert.



A 22 éves Gercsák ezúttal sem nyilatkozott az MTI-nek, helyette edzője, Flórusz János értékelte a történteket:



"Megnéztük a kanadai pár mérkőzését, lehetett rá készülni, de Szabina nem tartotta be a taktikai utasítást, és rossz fogást vett fel. Ebből lett a leszorítás és a háromszög-technikával végrehajtott fojtás" - elemezte a meccset.



"Menni kellett volna előre, támadni, dobni, nem védekezni és lefogni az ellenfél kabátujját. Jó formában érkeztünk ide, nagyon csalódott vagyok" - tette hozzá.



Súlycsoporttársa, Lőrinc Renáta nehéz sorsolást kapott, mivel a német Giovanna Scoccimarróval kellett megküzdenie, aki 20 évesen már Eb-ezüstéremmel rendelkezett, ráadásul mindhárom korábbi találkozójukon megverte az UTE versenyzőjét. Nem volt ez másként negyedszerre sem, a német 43 másodpercnél és 2:10 percnél is vazaarit kapott belső combdobására, és utóbbi már ippongyőzelmet jelentett. Gercsák és Lőrinc így helyezetlenül zárta a vb-t.