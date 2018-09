Sísport

Fővárosi Törvényszék: Miklós Edit a Magyar Sí Szövetség elnöke

Miklós Edit hétfői bejelentése szerint a Fővárosi Törvényszék szeptember 11-i végzése alapján immár hivatalosan is ő az elnök, így újra elkezdődhet az érdemi munka a Magyar Sí Szövetségben (MSíSZ). 2018.09.17 14:43 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A 2014-es szocsi téli olimpián lesiklásban hetedik versenyzőből lett sportvezető hétfői sajtótájékoztatóján jelezte, a végzés alapján Gótzy Antal az MSíSZ alelnöke és Kapitány Ildikó a főtitkára, a jogerős döntés az április 15-i közgyűlésig visszamenőleges hatályú.



"A magyar sísport egy hathónapos sérülésen ment keresztül. Nem volt könnyű ez az időszak, mert a szakmai munka akadályoztatva volt, mindenhonnan ki voltunk zárva, az elnökség azonban ilyen körülmények között is megpróbált dolgozni" - mondta Miklós Edit, aki szerint az elmúlt időszakot a sportolók sínylették meg a legjobban, mert nem tudtak megfelelően felkészülni.



Miklós reményét fejezte ki, hogy "most eljön a béke ideje, s nyugalomban fogunk tudni készülni". Újságírói kérdésre arról is beszélt, egyelőre még nem tud bejutni a szövetség irodájába, s a hétfői nap feladata lesz, hogy ezt megoldják, a szövetség irodája pedig ezentúl is a Radnóti utcában működik majd.



A sportvezető - aki az idén áprilisban vonult vissza a versenyzéstől - hangsúlyozta, az előző elnök, Bajai András korábban tett egy olyan ígéretet, hogy ha őt bejegyzik elnöknek, akkor ő félreáll. "Remélem, betartja a szavát" - jelentette ki Miklós Edit.



A jövő feladatait illetően kitért arra, hogy az edzőkkel közösen fognak összeállítani egy szakmai programot, s mindent megtesznek annak érdekében, hogy a magyar versenyzők jól tudjanak teljesíteni a közelgő ifjúsági és felnőtt világbajnokságokon, valamint a jövő februárban, Szarajevóban sorra kerülő téli Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon (EYOF), ahol magyar részről két férfi és két női versenyző indulhat majd. Véleménye szerint vannak tehetséges magyar sízők, név szerint Tóth Zitát említette, aki fiatalon jobb eredményeket ért el, mint egykor ő maga.

Gótzy Antal alelnök közölte, miután elültek a hullámok, ideje a szakmával foglalkozni. Elképzelése szerint a magyar síterepeket is jobban be kellene vonni a versenyek megrendezésébe, s ugyancsak cél a sportág hazai bázisának kiszélesítése. Az MTI kérdésére hozzáfűzte: a helyszíneket illetően Eplényre és Mátraszentistvánra gondolt, amelyek a fizikai adottságok alapján alkalmasak arra, hogy műlesiklásban nemzetközi versenyeket rendezzenek rajtuk. Gótzy kiemelte: készek bárkivel tárgyalni annak érdekében, hogy a sportág újra elinduljon felfelé.



A sajtótájékoztatón elhangzott még, hogy újra a szövetség munkáját segíti Miklós korábbi edzője, Stefan Abplanalp, valamint Stark Márton korábbi szövetség kapitány is felajánlotta segítségét.



Bajai András, az MSíSZ tavaly novemberben megválasztott elnöke még a sajtótájékoztató előtt jelezte, hogy a közhiteles nyilvántartás szerint Miklós Edit nem jogosult a szövetség nevében és helyett nyilatkozatot tenni, vagy sajtótájékoztatót tartani.



Bajai a közleményében hangsúlyozta, hogy Miklós Edit minden olyan nyilatkozatától elhatárolódik, melyet az MSíSZ nevében tesz. A szövetség megfogalmazása szerint különös tekintettel arra is, hogy "a Magyar Sí Szövetség által a korábbi vezetés tevékenysége alatti cselekmények kivizsgálása érdekében tett, illetve teendő büntetőfeljelentések alapján indult és induló büntetőeljárásokban felmerülhet Miklós Edit esetleges érintettsége is".



Bajai azt is jelezte, hogy az eseménnyel kapcsolatos minden olyan tudósítást jogellenesnek tekint az általa vezetett szövetség, mely azt a látszatot kelti, hogy a sajtóeseményt az MSíSZ hívta volna össze.