Siker

Úszó vk - Hosszú három arannyal zárt, egyet Verrasztó is nyert

Hosszú Katinka három egyéni számban győzött, egyben harmadik lett, s egy váltóbronzot is szerzett az úszók idei világkupa-sorozatának második, dohai állomásán, szombaton. A vegyes stafétának tagja volt Verrasztó Dávid is, aki egyéniben a 400 méteres vegyesúszás döntőjében diadalmaskodott.



A befejező napon a háromszoros olimpiai bajnoknő - aki csütörtökön és pénteken is egyformán két arannyal és egy bronzzal zárt - a viadal honlapjának beszámolója szerint a 800 méter gyors (8:34.58 p) megnyerésével indított. Aztán 200 méter háton (2:11.00) utasított mindenkit maga mögé, a harmadik elsőségét pedig 200 méter vegyesen (2:11.57) gyűjtötte be. A szombati kollekciót egyéniben az 50 méter mellen (32.81 mp), valamint a 4x100 méteres vegyes vegyesváltóval - Verrasztó Dáviddal, Dudás Dániellel és Jakabos Zsuzsannával együtt - kiérdemelt bronzérem (3:59.43) tette teljessé.



Jakabos szólóban egyformán negyedik lett 800 méter gyorson (8:50.81), 200 méter vegyesen (2:15.79) és 50 méter mellen (32.82), míg 200 méter háton (2:18.09) ötödikként végzett.



A férfiaknál Verrasztó Dávid megnyerte a 400 méteres vegyesúszást (4:13.44), míg a 200 méter mell fináléjában (2:16.71) hatodikként zárt.



Az idei vk-sorozat harmadik versenyét Eindhovenben tartják szeptember 28-án, 29-én és 30-án, a széria negyedik állomása pedig Budapesten a tavalyi vizes világbajnokságnak otthont adó Duna Aréna lesz október 4. és 6. között.