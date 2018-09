Siker

Triatlon-vb - Lehmann Csongor aranyérmes a junioroknál

A triatlonos Lehmann Csongor aranyérmes lett a junior fiúk versenyében az ausztráliai Gold Coaston zajló világbajnokságon szombaton. 2018.09.15

A verseny eredményközlő honlapjának tájékoztatása szerint a győztes magyar 52:49 perc alatt teljesítette a távot, és 23 másodperccel előzte meg az ezüstérmes francia Paul Georgenthumot, valamint 25-tel a bronzérmes német Philipp Wiewaldot.



A másik két magyar induló közül Dévay Zsombor a 35. helyen végzett (55:25 p), míg Karai Levente nem fejezte be a versenyt, amelyen 68-an indultak.



Az aranyérmes magyar a nemzetközi szövetség honlapjának azt nyilatkozta: még számára is hihetetlen a győzelme, amire legvadabb álmaiban sem számított.



"Az úszás és a kerékpározás során az élmezőnnyel mentem, a futásnál pedig - bár azt hittem, hogy fáradt leszek - végül remekül éreztem magam, és le tudtam magamról szakítani a többieket" - tette hozzá Lehmann Csongor.



A nők 57 fős elitmezőnyében az egyetlen magyar induló, Bragmayer Zsanett a 22. helyen ért célba (1:55:35 ó), és végül a 43. lett a vb-sorozatban. A Gold Coast-i fináléban az ausztrál Ashleigh Gentle diadalmaskodott (1:52 ó), viszont a nyolc állomásból álló szériában a brit Vicky Holland végzett az élen, így idén ő lett a világbajnok.



Holland a döntőben másodikként végzett, de egy hellyel megelőzte az amerikai Katie Zaferest, így a pontversenyben is elé tudott kerülni. A riói olimpia 32 éves bronzérmese egyéniben először nyert vb-t, csapatban korábban ez már kétszer (2012, 2014) sikerült neki.



A junior lányoknál az 55 fős mezőnyben Putnóczki Dorka a 16. (1:00:33 óra), míg Soós Fanni a 41. (1:03:04 ó) lett, az aranyérmes mexikói Cecilia Ramirez Alavez 59:11 perc alatt teljesítette a távot.



A paratriatlonosoknál a PTS5-ös kategóriában a férfiaknál Boronkay Péter a kilencedik (1:03:42 ó), a nőknél Lévay Petra a hetedik (1:21:55 ó) helyen ért célba, előbbieknél 11, utóbbiaknál heten indultak.



Eredmények, vb-sorozat, nők, döntő:

1. Ashleigh Gentle (ausztrál) 1:52:00 óra

2. Vicky Holland (brit) 1:52:02 ó

3. Katie Zaferes (amerikai) 1:52:33 ó ...

22. Bragmayer Zsanett 1:55:35 ó



A vb-sorozat végeredménye:

1. Holland 5540 pont/6 verseny,

2. Zafferes 5488/6,

3. Georgia Taylor-Brown (brit) 4138/6, ...

43. Bragmayer 489/3, ...59. Kovács Zsófia 205/2



a magyarokat érintő további program:

vasárnap:

elit férfiak (Faldum Gábor, Tóth Tamás),

nyílt (U23/junior)

vegyes váltó