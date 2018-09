Rali

A Zemplénben zajlana a rali Eb-futam

A rali Eb zárófutamának megrendezésére benyújtott magyar pályázat szerint a központ Nyíregyháza lenne, de a verseny jelentős része a Zemplénben zajlana. 2018.09.15 04:18 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

"A kiszolgáló létesítmények lennének a városban, illetve pénteken egy szuperspeciális szakasz, de a viadalra a Zemplénben kerülne sor. Ez nemcsak egy sportesemény, hanem a külföldiek idecsalogatása is, akik így könnyedén eljuthatnak például Tokajra is" - mondta péntek este Oláh Gyárfás, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnöke az M1 aktuális csatornán.



A sportvezető elárulta, az előterjesztés alapján a kormány garanciát nyújt arra, ha a nemzetközi szövetségtől elnyerik a Eb zárófutamának rendezési jogát a 2019 és 2023 közötti időszakra.



"Hatalmas lehetőség a magyar autósportnak, illetve a szurkolóknak is, akik hét éve láthattak legutóbb Eb-futamot Magyarországon" - mondta Oláh, aki megjegyezte, novemberben a magyar bajnokság utolsó, nemzetközi futamát már úgy rendezik meg, hogy az mindenben megfeleljen egy Eb-futam előírásainak.