Mozgalmas lesz az év vége

Tornász ob és karate-vb lesz idén a győri Olimpiai Sportparkban

Az idei év hátralevő részében a tornász mesterfokú országos bajnokságot és asihara karate-világbajnokságot rendezik meg a 2017-es Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra (EYOF) épült győri Olimpiai Sportparkban, jövőre pedig robotika világkiállításra kerül sor.

A létesítményt bemutató pénteki sajtótájékoztatón Borkai Zsolt (Fidesz-KDNP) polgármester elmondta, hogy a sportkomplexum jó kihasználtsággal működik, nemzetközi edzőtáborokat is tartottak a sportparkban, amelyekre a környező országokon kívül Ausztráliából, Belgiumból, Svédországból és Izlandról is érkeztek sportolók. Hozzátette, az idei év első nyolc hónapjában összesen 4073 vendégéjszakát töltöttek el az edzőtáborozók Győrben, a Modern városok program keretében - a sportpark szomszédságában - felépülő sporthotel pedig csak bővíteni fogja a lehetőségeket.



"Győrben van létjogosultsága és fenntartható is egy ilyen sportkomplexum" - hangoztatta a polgármester.



A sportpark megnyitása óta egyebek mellett serdülő birkózó Európa-bajnokságot, ifjúsági atlétikai Eb-t, V4 erőemelő-bajnokságot, országos atlétikai diákolimpiát, országos fogyatékos atlétikai diákolimpiát és országos junior cselgáncs diákolimpiát rendeztek már itt.



Az idén még a tornászok mesterfokú bajnokságát bonyolítják le november közepén, két héttel korábban pedig az asihara karate-világbajnokságra is a komplexumban kerül sor.



Simon Csaba, az üzemeltető Győr Projekt Kft. ügyvezetője kiemelte, hogy az idei év első félévében 32 rendezvénynek volt helyszíne a sportpark, s ezekre összesen mintegy 150 ezren érkeztek, sportolók, nézők, kísérők együttesen.



Jelezte, hogy a komplexumot főként a Győri Atlétikai Club használja, ahová mintegy háromszáz gyermek jár. Délután jó kihasználtsággal működik az épület, s a cél, hogy délelőtt is telítettek legyenek a pályák. Ennek érdekében októbertől a győri óvodák heti bontásban fogják az óvodai testmozgást a sportparkban tartani, a az iskolákkal is tárgyalnak ugyanerről. Szintén egyeztetés alatt van, hogy a rendőrség a felmérőit ott tartsa, illetve az oviolimpiai napokat is a sportparkban rendezzék.



"Győr sportos város, az olimpiai sportparkkal, a hozzá kapcsolódó Aqua Sportközponttal és az Audi Arénával 21. századi körülmények között lehet sportolni és versenyezni" - tette hozzá Simon Csaba.



A komplexum népszerűsítésére szombaton nyílt napot rendeznek, ahol egyebek mellett napközben atlétikai, ökölvívó, tenisz, súlyemelő, kötélugró és torna bemutatókat tekinthetnek meg az érdeklődők.