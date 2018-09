Eredmény

Húszéves teniszező győzte le a 23-szoros Grand Slam-bajnok Serena Williamset

A 20 éves Oszaka Naomi nyerte meg a New Yorkban zajló amerikai nyílt teniszbajnokság női egyes versenyét, mivel a szombati döntőben két szettben legyőzte a 23-szoros Grand Slam-bajnok Serena Williamset.



Eredmény:

női egyes, döntő:

Oszaka Naomi (japán, 20.)-Serena Williams (amerikai, 17.) 6:2, 6:4





A hatszoros US Open-bajnok Williams szülési szabadsága utáni második, New York-ban pedig kilencedik GS-fináléjára készülhetett. Legutóbb 2014-ben döntőzött a hazai Grand Slamen. Az egyesben 23-szoros Grand Slam-tornagyőztes sztár pályafutása 31. GS-fináléjában lépett pályára az Arthur Ashe Stadionban, míg a 20 esztendős Oszaka első GS-döntőjét vívta. A világranglistán 19. japán játékos - aki hazájából első nőként jutott Grand Slam-fináléba - még nem volt kétéves sem, amikor az amerikai az első US Openét nyerte 1999-ben. Mindketten egy-egy szettet vesztettek eddig az idei viadalon.



A két teniszező eddig egyszer találkozott egymással: idén márciusban, Miamiban - Williams visszatérése utáni második tornáján - a későbbi bajnok Oszaka két szettben győzött.



A várható eső miatt csukott tető alatt kezdődött meccsen a 17-edikként rangsorolt amerikai - aki 26. a WTA-rangsorban - már a harmadik játékban elvesztette az adogatását. Az Oszakában született Oszaka egy ásszal stabilizálta előnyét (3:1), majd ismét brékelt, és 27 perc elteltével már 5:1-re vezetett. Ezután már csak egy gémet engedélyezett a rengeteget rontó amerikainak, és 34 perc alatt hozta az első szettet.



A folytatásban feljavult Williams játéka, aki 3:1-nél lépéselőnybe került, csakhogy rögtön elbukta a szerváját, s mérgében az ütőjét is összetörte.



Mivel ezért - egy korábbi tiltott edzői tanácsadás után - már a második figyelmeztetésben részesült, büntetőpontot kapott, és a székbíróval is összeveszett.



A higgadt japán sorozatban három gémet nyerve fordított, majd a térfélcserénél a játékvezető megsértéséért Williams újabb intést kapott. A pályán megjelent a tornaigazgató is, heves vita alakult ki, és a meccs 4:3 helyett egy büntetőgémmel 5:3-ról folytatódott. Oszaka keze nem remegett meg, és kiszerválta a meccset, amely 1 óra 20 percig tartott.



A japán teniszező még csak pályafutása második tornáját nyerte meg, míg Serena Williamsnek tovább kell várnia 24. GS-serlegére, amivel utolérheti az örökranglista élén az ausztrál Margaret Courtot.