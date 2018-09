Eredmény

Finn-magyar - Szalai: bátrabban kell futballoznunk

Szalai Ádám, a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya szerint sokkal bátrabb játékra van szükség ahhoz, hogy eredményesek legyenek.



A Nemzetek Ligája szombati nyitányán Finnországban elszenvedett 1-0-ás vereséget követően a Hoffenheim támadója kijelentette, nem volt rajtuk nyomás Tamperében, de sokkal több kellett volna mindenkitől.



"Hiányzott, hogy felvállaljuk az egy-egy elleni párharcokat, bátrabban kellett volna játszani a finn csapat ellen. Amíg nem merünk olyan döntéseket hozni, amelyekre éles helyzetekben szükség lenne, addig nem fogunk még több helyzetet kialakítani, és veszélyesebben futballozni" - fejtette ki.



A Bundesliga góllövőlistáját vezető támadó hangsúlyozta, a szövetségi kapitányváltás óta az edzések teljesen rendben voltak, sok fiatal szóhoz is jutott, s nekik is kellene nemzetközi szinten egyre többet felvállalni a párharcokból.



Kovács István, a Mol Vidi támadója négy év után játszott újra a válogatottban: 26 éves futballista legutóbb 2014 novemberében az oroszok elleni barátságos mérkőzésen képviselte a magyar színeket.



"Örülök, hogy újra lehetőséget kaptam kezdőként, ettől függetlenül keserű a szám íze a vereség miatt, ráadásul ezt csak tetézi, hogy az én hibámból kaptuk a gólt, ami alapvetően megváltoztatta a játék képét, hiszen onnantól a finnek játszhatták a saját játékukat" - nyilatkozta Kovács az MTI-nek. A futballista elmondta, a Vidiben egy kicsit hátravontabban futballozik, ebből is adódott a hibája, hiszen háttal vette át a labdát.

Sallai Roland arról beszélt, hogy minél gyorsabban el kell felejteni ezt az összecsapást. "Vegyes érzelmek vannak bennem, hiszen megvoltak a lehetőségeink, de nem tudtunk élni velük. Nem erre számítottunk, a középpályán a labdavesztések után gyorsan átjöttek rajtunk, a gólt is ebből kaptuk. Mindenesetre le kell szűrnünk tanúságokat" - mondta a Freiburg futballistája.



"Nem kezdtük jól a mérkőzést, hidegzuhanyként jött a vezető góljuk a hetedik percben" - fogalmazott Lang Ádám, aki kiemelte: a finnek kihasználták a magyar labdavesztéseket, lehetőségeket teremtettek belőlük, s ezek egyikének kihasználásával meg is nyerték a mérkőzést. Pozitívumként rámutatott: nekik is voltak lehetőségeik.



"A végén mindent egy lapra téve támadtunk. A kapufáik a végén a kitámadásunknak voltak köszönhetők, s nem a mi szervezetlenségünknek" - szögezte le. Kiemelte, az ellenfél hibáinak megbüntetésében kell előre lépniük, hiszen ezeket kihasználva ezt a mérkőzést akár meg is fordíthatták volna.



Pátkai Máté elmondta, a kapitány felhívta a figyelmüket az ellenfél agresszív kezdésére, ám a házigazdák élni tudtak a lehetőségükkel.



"Utána már mi irányítottunk, akár fordíthattunk volna, hiszen a lehetőségek is megvoltak: pontrúgásokból, belőtt labdákból és kombinatív játékból. Ennyi helyzettel több mérkőzést meg lehetett volna nyerni" - értékelt. Hozzátette, a finneknek főleg a második félidőben voltak lehetőségeik.



"Szívünket-lelkünket kitettük a pályára, s a végén már több hiba becsúszott" - tette hozzá. Kitért rá: hazai pályán még közönség nélkül is javítani és győzni kell.



A magyarok kedden a görögök ellen folytatják szereplésüket a sorozatban, a Groupama Arénában 20.45 órakor kezdődő összecsapást zárt kapuk mögött rendezik az Európai Labdarúgó Szövetség büntetése nyomán, amelyet még a románok elleni 2015-ös Európa-bajnoki selejtezőn történtek miatt szabott ki.