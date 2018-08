Labdarúgó BL-selejtező

Soha nem látott bravúr kell a Vidi továbbjutásához

A Vidi FC egygólos hátránnyal várja az AEK Athén elleni labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező utolsó fordulójának keddi, idegenbeli visszavágóját, melyen soha nem látott bravúr kellene a csapattól a továbbjutáshoz.

A fehérvári klub honlapja kiemelte: az UEFA-koefficiens alapján ellenfelénél alacsonyabban rangsorolt együttes a BL-selejtező 2009 óta megrendezett rájátszásában, a play off-körben hazai vereséget követően még sohasem tudott továbbjutni. A második számú kupasorozatban, az Európa-ligában volt már példa hasonló bravúros fordításra, sőt, két olyan párharc is akadt, melyben a papíron gyengébb csapat idegenben fordított, és került főtáblára.



A Vidi és az AEK múlt szerdán Felcsúton mérkőzött meg, a vendég görög gárda Huszti Szabolcs kiállítását követően a 23. perctől emberelőnyben játszott, majd a 34. percben szerzett vezetést, és a 49. percben megduplázta az előnyét. A fehérváriak a 67. percben szépítettek - akkor egy görög kiállítást követően már egyenlő létszámmal voltak a pályán -, és állították be az 1-2-es végeredményt.



A hétvégi bajnoki fordulóban - a szezon során másodszor - a Vidi elhalasztotta a mérkőzését, az AEK viszont a vendég PASZ Jannina 2-0-s legyőzésével kezdte meg szereplését szombaton a görög pontvadászatban. Az AEK góljai a 37. és a 47. percben születtek, tehát a mérkőzésnek ugyanabban a periódusában volt eredményes az athéni együttes, mint a felcsúti összecsapáson. Az AEK a szezon negyedik tétmérkőzésén is megőrizte veretlenségét, viszont először nem kapott gólt.



A Vidi eközben már az idény 12. tétmérkőzésére készül, de ez nem újdonság a csapat számára. A fehérváriak 2015 óta sorozatban negyedszer lépnek pályára a nyári hónapokban minimum 12 tétmeccsen.



A visszavágót, amelyet a lengyel Szymon Marciniak vezet, kedden 21 órától játsszák a közel 70 ezer néző befogadására alkalmas athéni OAKA Szpírosz Lúisz Stadionban.



Kádár Tamás ukrán csapata, a Dinamo Kijev kétgólos hátrányból vág neki az Ajax elleni hazai visszavágónak. A Salzburg 0-0-s döntetlen után fogadja a Crvena zvezdát, az osztrákok első csapatában a szezonban eddig nem kapott lehetőséget a jelenleg sérült magyar középpályás, Szoboszlai Dominik.



A győztesek a Bajnokok Ligája, a vesztesek az Európa-liga csoportkörébe kerülnek.