Elszabadultak az indulatok egy megye II.-es meccsen

Elszabadultak az indulatok a Tarnaméra szombati mérközésén, az egyik tarnamérai védő becsúszása után.



A becsúszás után az ellenfél egyik játékosa rátámadt a védőre, és olyan erősen fojtogatta, hogy a Tarnaméra játékosa vért köpött, miután a bíró lefeszítette a nyakáról a Vámosgyörk játékosának kezeit.



Ekkor gurult csak be igazán a vámosgyörki játékos: előbb a bírót, majd a közben a pályára érkező főrendezőt is megütötte. Mikor látta, hogy komoly bajba került, menekülőre fogta. A pályát határoló vadhálót átugorva szaladt el, csak később tudták rávenni, hogy bemenjen az öltözőbe.



Közben viszont egy másik vámosgyörki is rátámadt a rendezőre. A becsúszó tarnamérai és a verekedő vámosgyörkiek is piros lapot kaptak. A mérkőzés félbeszakadt.



A mentőket, rendőröket is riasztani kellett.



"Nem túlzás azt állítani, hogy a megyei II. osztály 2. fordulójában lejátszott Vámosgyörk elleni mérkőzés 78. percében, 2–1-es hazai vezetésnél elszabadult a pokol a játéktéren" - írja a meccsről a heol.hu.