Csalás

Rejtett motorral bukott le a veterán vb-n egy 66 éves magyar bringás

A vázba épített elektromotorral bukott le az ausztriai veterán világbajnokság rajtja előtt egy 66 éves magyar kerékpáros.



A korosztályos amatőr világbajnokságon (Radweltcup) idén több induló kerékpárját tablettel vizsgálták át a rajt előtt, így akadt fent az ellenőrzésen a 65-69 éves korosztályban induló magyar kerékpárversenyző.



A Tiroler Tageszeitung azt írja, a férfi elég ideges volt, amikor az ellenőrök a kerékpárjához mentek, majd szó nélkül eltűnt, amikor lebukott. A lap szerint már a verseny előtt tippet kaptak a szervezők, hogy kit kéne ellenőrizni.



A lebukott magyar egyébként címvédő volt a korosztályában, tavaly egy négyes szökésből nyerte meg 76 kilométeres futamát kétperces előnnyel.



A magyar bringást nem nevezték meg, csak címvédőként utaltak rá, de ebben a korosztályban Nagy Attila volt a tavalyi győztes a verseny honlapja alapján.



Az Index megkereste a versenyző egyesületét is. A klub azt közölte, hogy még nem kaptak hivatalos tájékoztatást az esetről, illetve ők is hiába próbálják elérni a versenyzőt.



A lap forrása azt állítja, nem ez volt az első alkalom, hogy a férfi csalt, hazai versenyen is használt már beépített rejtett motort.