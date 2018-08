Foci

Buffon kikerül a PSG kapujából

"Az Angers és a Nimes ellen Alphonse Areola fog védeni, a továbbiakat majd meglátjuk" - mondta a párizsi klub pénteki sajtótájékoztatóján Thomas Tuchel vezetőedző a L'Equipe francia sportnapilap beszámolója szerint.



A júliusban a Juventustól igazolt Buffon a nyári felkészülés során a Bayern München és az Arsenal ellen is szerepelt, illetve ő védett a Monacóval szembeni francia Szuperkupa-meccsen, és a bajnokságban a Caen és a Guingamp ellen.



A német szakvezető úgy fogalmazott, fontos, hogy Areola is játsszon, hiszen legutóbb májusban lépett pályára. Hozzátette, döntése nem hosszú távra szól, a világbajnok Buffon "sincs elfelejtve", hiszen háromszor is kivételes teljesítményt nyújtott.