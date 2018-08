Siker

Kajak-kenu vb - Nádas, Kiss és Lakatos döntős 500 méteren

A kajakos Nádas Bence, valamint a kenus Kiss Tamás és Lakatos Zsanett is bejutott a döntőbe 500 méter egyesben a portugáliai Montemor-o-Velhóban zajló világbajnokságon. 2018.08.24 12:58 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A péntek délelőtti fél kilométeres középfutamokban ez a három versenyző volt érdekelt magyar részről, s mindhármuknak az első három között kellett célba érnie ahhoz, hogy délután vízre szállhassanak a döntőben is.



A láthatóan kirobbanó erőben lévő Nádas taktikusan versenyzett, nem zavarta, hogy féltávnál még egy hajóval előtte haladt a dél-afrikai Chrisjan Coetzee, jól osztotta be az erejét, s végül ő haladt át elsőként a célvonalon. A kenusoknál Lakatos végig uralta a pályát, gyakorlatilag rajt-cél győzelmet aratva jutott tovább, míg a tíz éve párosban olimpiai bronzérmes Kiss nagyot küzdött a harmadik helyért. Száz méterrel a befutó előtt még szinte kilátástalannak tűnt a helyzete, de nagyszerűen hajrázott, és végül megszerezte az utolsó továbbjutó pozíciót az orosz Mihail Pavlov és a fehérorosz Makszim Pjatru mögött.



Az 1000 méteres középfutamok ugyanakkor csalódást hoztak magyar szempontból, miután a Korisánszky Dávid, Mike Róbert kenu kettes és a jól kezdő, de a táv második felére elfáradó Ilyés Róbert, Noé Bálint kajakos duó sem tudta beverekedni magát a legjobb kilenc közé. Mindkét olimpiai számban az első három között kellett végezni a továbbjutáshoz, de Mikéék csupán ötödikként, Ilyésék pedig - akik az eredetileg nevezett Mozgi Milán, Somorácz Tamás duót érintő doppingeljárás miatt csak a vb előtt ültek össze - hatodikként futottak be. Ez mindkét hajó esetében B döntős folytatást jelent.



A pénteki A finálés program nyolc versenyből áll majd, ezek közül hatban lesz magyar hajó. Férfi C-2 200 méteren a Hajdu Jonatán, Fekete Ádám duó, valamint női K-2 1000 méteren a Medveczky Erika, Csipes Tamara kettős előcsatározás nélkül szállhat vízre az éremcsatában, miután ezekben a számokban éppen egy döntőnyi, azaz kilenc egység nevezett.



A finálék 16.30 óra után rajtolnak. A magyar kajakosok és kenusok az eddigi 43 gyorsasági világbajnokságon 199 aranyérmet gyűjtöttek, így délután akár meglehet a 200. győzelem.

A vb további programja magyar idő szerint:

később:

döntők:

férfi C-2 1000 m 16.34

férfi K-2 1000 m 16.44

női K-1 1000 m (Bodonyi Dóra) 16.54

férfi C-2 200 m (Hajdu Jonatán, Fekete Ádám) 17.10

női C-1 500 m (Lakatos Zsanett) 17.17

férfi C-1 500 m (Kiss Tamás) 17.31

férfi K-1 500 m (Nádas Bence) 17.39

női K-2 1000 m (Medveczky Erika, Csipes Tamara) 17.47

500 méteres elő- és középfutamok 18.50



szombat:

200, 500 és 1000 méteres középfutamok 10.30

para döntők 11.40 200, 500 és 1000 méteres döntők 13.00

200 és 500 méteres elő- és középfutamok 16.00



vasárnap:

200 és 500 méteres középfutamok 11.00

200 és 500 méteres döntők 13.00

5000 méteres döntők 16.00